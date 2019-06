Zapopan y Charros presentan Premier 12

Premier 12 ya tiene rostro, sede y fechas, y llega además para convertirse en el tercer evento de beisbol de talla mundial que viene a Guadalajara.

“El camino más corto para la Olimpiada de Tokio”, así describió el principal organizador del evento, Salvador Quirarte, al cuadrangular del rey de los deportes que se efectuará del 2 al 5 de noviembre en el estadio Charros de Beisbol, y que dará dos boletos a un hexagonal que se realizará en Japón y donde habrá de dos a tres boletos directos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Las selecciones de México, Estados Unidos, República Dominicana y Holanda serán las novenas que se estarán disputando esas dos plazas para el examen final que será en Tokio.

Los dos primeros lugares de esa cita en Japón irán directos a la Olimpiada, pero si uno de esos equipos son los anfitriones, entonces el tercer lugar del evento también habrá ganado boleto a la justa veraniega, pues los japoneses están clasificados de antemano, al ser el país sede.

“Nos hemos consolidado como una sede reconocida de grandes eventos de beisbol, y afortunadamente nos dan torneos como éste que se pudo ir a Estados Unidos sin ningún problema y lo tendremos aquí, para cumplir un tercer año con una cita de talla mundial”, dijo Quirarte, en referencia al Clásico Mundial que se jugó en 2017 y la Serie del Caribe, que se disputó el año pasado en la casa de los Charros.

Los precios por los seis juegos van desde los 10 mil ,880 pesos en zona VIP, hasta los 1mil 760 en planta alta lateral.

Calendario

Sábado 2 de noviembre

Juego 1: Holanda vs. Estados Unidos

Juego 2: República Dominicana vs. México

Domingo 3 de noviembre

Juego 3: República Dominicana vs. Holanda

Juego 4:México vs. Estados Unidos

Lunes 4 de noviembre

Juego 5: Estados Unidos vs. República Dominicana

Martes 5 de noviembre:

Holanda vs. México