Yessica Hernández da el primer oro a México en Buenos Aires 2018

Yesica Hernández Vieyra dio a México la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, al imponerse en la categoría de -48 kilogramos de levantamiento de pesas, con total de 171 kilogramos.

La tricolor fue de menos a más, pues aunque inició con un fallo en su intento por levantar los 72 kilogramos en la modalidad de arranque, finalmente lo logró en el segundo intento y en su tercero pudo alzar 74.

Para entonces Hernández estaba en segundo lugar en la clasificación, por abajo de la colombiana y favorita Milena Santoya, quien se colocó de líder con 76 kilogramos, y por arriba de la rumana Valentina Cambei y la dominicana Dahiana Ortiz, ambas con 70.

En la modalidad de envión, la mexicana levantó 92 kilogramos en su primer turno para tomar la delantera, luego que la colombiana se quedó con 82, y terminó de colgarse el oro con 95 en el segundo y 97 en el tercero.

Con la suma de sus dos mejores levantamientos, Hernández Vieyra llegó a los 171 que le valieron el oro olímpico juvenil, el cual la dejó más que satisfecha. El podio lo completaron Santoya, en segundo lugar, y Cambei, en el tercero.

"Me sentía muy desconcentrada en el arranque, lo bueno es que pude sacar dos pruebas, ya que el primer intento no se dio. Lo mejor vino en el envión, que es lo mío, y estoy feliz porque al final pude conseguir la medalla", declaró.

Compartió que en el arranque "me sentía un poco descontrolada y no estaba plantada en lo que debería, pero llegó el envión y me sentí más segura de mí para poder ganar la medalla en el total".

A su vez, el entrenador Pedro Alberto González comentó que "se ha ido mejorando el resultado; la primera medalla que se ganó fue con Aremi Fuentes, quien en ese entonces representaba a Chiapas y obtuvo bronce; luego, Ana Lilia Durán, de Baja California, dio plata, y ahora Yessica Hernández, de Guanajuato, logró el oro".

