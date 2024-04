¡Meta alcanzada! Torneo de Golf Swing Contra el Hambre fue todo un éxito

En su primera edición, el Torneo de Golf Swing Contra El Hambre se celebró desde El Cielo Country Club donde reunió cerca de 140 jugadores amateurs que permitieron recaudar alrededor de millón y medio de pesos, cantidad que estará destinada a atender a 1,750 personas con carencia alimentaria durante 12 meses por medio del Banco de Alimentos Guadalajara.

Desde que este evento se anunció a principios de año, se pronosticó un día lleno de deporte y compañerismo, pero sobre todo, un jueves especial para sumarse a una causa social que se necesita abordar de manera urgente. Por ello, José Luis González Íñigo, Presidente del Banco de Alimentos Guadalajara, expresó su satisfacción con los resultados que arrojó este torneo y enalteció la labor de Vicente Chalita, Presidente de El Cielo Country Club, que facilitó la creación del mismo.

“Estamos sumamente satisfechos de haber logrado este primer torneo de golf del Banco de Alimentos. Una enorme satisfacción haberlo realizado aquí en El Cielo Country Club, porque, además de que su presidente Vicente Chalita es simpatizante del Banco de Alimentos y de la obra que se realiza en él, se creó una actividad que trajera, no sólo beneficios económicos, sino que fuera algo que perdurara en el tiempo y con la que se fomentara algo tan preciado y necesario como es el deporte”, expresó González Íñigo.

A la par, comentó que el Banco de Alimentos vive un gran momento, ya que han conseguido elevar la cantidad de personas que son beneficiadas, así como también incrementar la calidad en las despensas que son entregadas. Con este paso firme, se espera que en cinco años, se multipliquen los resultados para alcanzar más zonas vulnerables.

“Tenemos la satisfacción de que las despensas que estamos entregando ahora son de mejor calidad, son más saludables en su contenido porque son elaboradas en unas instalaciones impecables en cuanto a condiciones salubres. Esto, no quiere decir que antes no eran, pero sí eran más susceptibles de adquirir algo que no se desea.”

“Contamos con el espacio y la infraestructura dentro del banco para aspirar a entregar más alimento. En el término de 5 años nuestra meta es llegar a 150 mil despensas con más kilos y un contenido más consistente. Llegar a más lugares del estado de Jalisco a donde ahora por razones de costo no podemos llegar aún”, finalizó el Ingeniero.

En esta edición de estreno no hubo ganador del hole in one, sin embargo, tres equipos fueron reconocidos por su desempeño durante la jornada golfista; cabe destacar que, ya se cuenta con fecha para que el evento se realice de nueva cuenta, siendo esta en mayo del 2025.

SV