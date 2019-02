Hoyos deshoja la margarita

A pesar de que un mismo cuadro le ha dado resultados en el comienzo del torneo, el director técnico del Atlas, Ángel Guillermo Hoyos analiza si hará o no movimientos en su equipo titular de cara al Clásico Tapatío ante Guadalajara, ya que en el partido más reciente, el cual perdieron contra Puebla, hubo errores graves en algunos de sus jugadores y esto podría hacer que el argentino pruebe otros futbolistas para buscar ganarle a las Chivas.

''Lo vislumbro como es, muy intenso y con una pasión enorme, todos los clásicos, en cualquier país, son intensos. Será una semana muy importante, hay que trabajarla y ver cómo lo enfrentaremos'', dijo Guillermo Hoyos, con respecto al Clásico Tapatío que se jugará el próximo sábado por la noche.

Durante los entrenamientos del lunes y martes, Atlas ha trabajado disminuido, esto por la ausencia de cuatro seleccionados mexicanos, sin embargo, para el juego ante el Rebaño Sagrado bien podría cambiar a su defensa central y ahora sí, utilizar a la zaga ideal, la que imaginó la directiva y el cuerpo técnico cuando fue planeado el Clausura 2019.

Esto es, utilizar a Ismael Govea por derecha, Anderson Santamaría, Nicolás Pareja e Irving Zurita en la línea de cuatro que comúnmente utiliza el timonel Hoyos, toda vez que el propio Pareja ya puede ser utilizado, al estar completamente recuperado de su lesión, y quien tomaría el lugar de Omar González, esto por los errores que ha cometido en la zona defensiva, los cuales han costado goles en contra.

Otro jugador que podría salir de la alineación titular es Édgar Zaldívar, quien a pesar de que no ha tenido un mal desempeño como lateral de la derecha en lo que va de la campaña, sí ha cometido errores, no por falta de capacidad, sino por no ser su posición más reconocida en el terreno de juego, ya que él juega como medio de contención, ahí entraría el seleccionado juvenil Ismael Govea.

De ahí en fuera, Guillermo Hoyos estaría utilizando a José Hernández en el marco, los ya citados Govea, Pareja, Santamaría y Zurita en la defensa; Clifford Aboagye, Osvaldo Martínez, Jesús Isijara y Juan Pablo Vigón en la media cancha; así como Hernán Darío Burbano y Facundo Barceló como delanteros.