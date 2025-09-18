Este viernes, el duelo Necaxa vs Puebla marcará el inicio de la Jornada 9 (J9) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Los Rayos jugarán nuevamente en casa y tratarán de quedarse con los tres puntos, ya que se mantienen en los últimos puestos de la tabla general. Si te interesa, aquí te compartimos el horario del encuentro, los canales donde podrás verlo y cómo llegan ambos equipos a esta fecha.

La semana pasada, los dirigidos por Fernando Gago apenas lograron un empate 1-1 ante Juárez, resultado que ha encendido las alarmas por la falta de triunfos: acumulan ya seis jornadas sin ganar.

Necaxa registra hasta el momento seis unidades y se ubica en la posición 16 del torneo. No consigue una victoria desde la fecha 2, cuando superó 3-1 a los Gallos Blancos de Querétaro.

En tanto, el conjunto de Puebla ocupa el último lugar de la clasificación, con apenas cuatro puntos.

Cabe destacar que el cuadro poblano recientemente cambió de estratega y ahora es dirigido por el histórico exportero del Toluca, Hernán Cristante.

La Franja suma cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria. Bajo el mando de Cristante, han disputado tres encuentros, con saldo de un empate y dos derrotas.

La última vez que los poblanos ganaron fue en la fecha 3, cuando derrotaron 1-0 a Santos Laguna.

El partido correspondiente a la J9 del Apertura 2025 se jugará este viernes 19 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Victoria de Aguascalientes. La transmisión en vivo estará disponible tanto por televisión abierta como en plataformas de streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J9 Necaxa vs Puebla

Fecha y hora: Viernes 19 de septiembre, 19:00 horas

Viernes 19 de septiembre, 19:00 horas Estadio: Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes

Victoria, Aguascalientes, Aguascalientes Transmisión (canales para ver en vivo): Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, ViX Premium, Azteca Deportes Network, Azteca 7

