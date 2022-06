El común denominador de una pelea en un programa de futbol es David Faitelson. El polémico comentarista de ESPN, se caracteriza por opinar de todos los temas y en ocasiones los lleva tan al extremo que termina por meterse en líos con sus compañeros o incluso con estrellas del deporte, como el "Canelo" Álvarez.

En esta ocasión, Faitelson protagonizó una discusión con su compañero de debate, Hugo Sánchez. Ambos discutían sobre quién tenía la responsabilidad por la derrota ante Uruguay, pero los ánimos se caldearon y se dijeron de todo.

El periodista deportivo le pidió a Hugo que tuviera el valor de culpar a los jugadores y dar una crítica hacia ellos, pues considera que el ex del Real Madrid, siempre trata de culpar al "Tata" Martino simplemente porque no le cae bien.

"Por eso te estoy preguntando a ti 'Machote' por qué no eres capaz de criticar al jugador", comenzó Faitelson.

El detonante de la pelea vino cuando Hugo le dijo: "Prefiero darte clases privadas y no darte rating en tus redes sociales".

"No, no, a mí me valen mad... el rating y las redes sociales, Hugo, que te quede bien claro, a mí lo que pase en las redes sociales no me importa; por qué nunca puedes hacer una crítica sobre el futbolista, hombre, el futbolista también ha sido parte de los fracasos de nuestro juego", contestó Faitelson en un tono subido.

"Tú no sabes eso, David (sobre la responsabilidad de los futbolistas), como te lo han dicho muchos boxeadores, tú no sabes de box", añadió Hugo.

Los ánimos se encendieron y ambos en un tono elevado empezar a cruzar palabras, protagonizando, por enésima vez, una discusión en pleno programa, tras la derrota del Tricolor ante Uruguay.

JL