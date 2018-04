''Vikingo'' Dávalos quiere ver graduados a sus universitarios

Jorge Dávalos siempre creyó en la cantera desde que asumió como director técnico de Leones Negros. Cada que habló del proyecto que se venía tras el cese de Joel Sánchez, siempre apuntó que estaba listo para las críticas porque se correrían muchos riesgos al trabajar con jóvenes y de eso, la directiva estaba enterada.



El campeonato pasado fue malo para Leones, siempre estuvo en los últimos lugares de la tabla general, lo cual, dice "Vikingo" Dávalos se debía a un proceso natural de aprendizaje y que en el Clausura 2018 todo sería diferente, en lo cual no se equivocó.



Leones realizó un muy buen torneo, dentro de las expectativas que se planteó la directiva pero advierte "Vikingo" que lo mejor está por venir, ya que sus estudiantes tienen en puerta la primera de ocho pruebas que deben pasar para graduarse.



"Nos falta la parte más importante de este proceso, que es coronarla y ganar el título. Hemos hecho un muy buen torneo, pero sería excelente si logramos el ascenso. Esa es la parte que nos queda de este camino, en el cual espero que como el torneo, resolver cada problema que presente el rival".



Recalcó que el ADN que tiene Leones actualmente, es el que identificó a esta institución ante los demás conjuntos, de pelea, garra, entrega y jamás dando un balón por perdido, tan demostrado quedó que lograron rescatar partidos en el último minuto.



"Está muy claro el equipo en lo que puede lograr, no se creía en el proyecto, hubo mucha crítica, se dieron muchas dudas por parte de la gente y se entienden, las comprendemos. Los jugadores saben que deben madurar para concretar el proyecto, así lo hicimos en 86 y 87, luego peleamos títulos. Esperaos que esta camada de jugadores se vea en lo mismo pronto, peleando títulos".



Ante Atlante todo será diferente el fin de semana en los cuartos de final del Clausura, ya que estarán en una plaza difícil, donde tendrán que adaptarse a la humedad que hace en Cancún y sobre todo, a que las Liguillas se juegan de manera diferente.



"Este es un equipo que ha crecido a base de la adversidad, todo ha sido difícil para nosotros y no esperamos otra cosa el fin de semana, que eso. Todavía no tengo definido el equipo titular, lo estoy definiendo y no sabemos que puede suceder en los días que estaremos trabajando. Esperaré unos días para dejar listo el equipo".

OF