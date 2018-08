"Vikingo" Dávalos no pone excusas por mal momento de Leones Negros

Luego de un inicio de torneo que ha dejado mucho qué desear, el director técnico de los Leones Negros, Jorge “Vikingo” Dávalos, salió a dar la cara por el equipo que representa a Jalisco en la división de plata del futbol mexicano.

Tras haber caído nuevamente en casa, esta vez por 3-2 ante los Cimarrones de Hermosillo, el estratega universitario aseguró que no existen excusas para justificar una nueva derrota, aunque no dejó pasar la oportunidad para mencionar que se ha hablado fuerte en el vestidor de los melenudos.

“Hay veces que los jugadores creen que llegando a algún lugar en ese lugar ya tienen todo".

“Hay veces que los jugadores creen que llegando a algún lugar, en ese lugar ya tienen todo y en el fútbol como en la vida siempre hay que seguir avanzando. Hemos hablado muy fuerte de ese tema, a nadie nos queda bien este papel, no nos podemos dar el lujo de tener estas actuaciones y después de lo que nos hemos esforzado el torneo pasado, no podemos tener este tipo de actuaciones. Hemos hablado fuerte en el vestidor y espero reacciones. No hay excusas para lo que está pasando”.

Dávalos Mercado agregó que deberán mejorar mucho en la parte mental, ya que este es uno de los factores que más ha mermado el rendimiento de los de la UdeG en el Apertura 2018.

“No hemos venido jugando bien desde que inició el torneo, hoy recibimos tres goles que no son para un equipo de la categoría de nosotros y regalando tres goles difícilmente puedes aspirar a ganar. Hay cosas que tenemos que ajustar en la parte táctica y también en la parte mental porque los jugadores deben poner más de su parte y volver a ser el equipo que la gente vio el torneo pasado y que sembró muchas esperanzas. Somos prácticamente los mismos”.

RR