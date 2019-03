Veronika Kudermetova se corona en Abierto de Zapopan 2019

La rusa Veronika Kudermetova lució imponente en la gran final de singles del Abierto de Zapopan 2019, pues con parciales de 6-2 y 6-0 derrotó a la checa Marie Bouzkova en la cancha principal del Complejo Metropolitano de tenis.

Al final, a pesar de que doblegó con cierta facilidad a su rival, Kudermetova reconoció que no le pareció sencillo derrotar a Bouzkova, pero afirmó que ya debe dejar eso atrás para enfocarse en el próximo Open de Miami.

“Fue un partido que no fue fácil porque es mi primer triunfo en WTA, estuve muy enfocada en hacer punto por punto. No es mi primera vez en México, pero la altura sí fue algo complicado a pesar de que pude dominar la situación. Ahora, en Miami espero un juego muy diferente, es un torneo donde me enfocaré en la parte mental”.

“Felicidades por la gran semana, el esfuerzo y el gran juego que dio mi rival. Muchas gracias también a todos, gracias por el apoyo a la afición”, finalizó la campeona.

Este triunfo, además de ayudarle para ganar el aplauso de los presentes, también le valió a Kudermatova para adjudicarse un monto total de 20 mil dólares.

Asimismo, con su gran juego en Zapopan, la tenista rusa consiguió su primer título de la WTA.

Por su parte, Marie Bouzkova agradeció a los presentes y afirmó que se va sorprendida por el cariño mostrado por el público tapatío.

“Puedo estar contenta con esta semana, con su apoyo. He disfrutado mucho y me encantó este torneo, como siempre que juego en México. Gracias por su apoyo, nos vemos el siguiente año. Todos aquí son muy amables, es algo increíble y especial”, finalizó Bouzkova.

Ahora, tras el éxito de esta primera edición del Abierto de Zapopan, Gustavo Santoscoy, director del Consejo Municipal del Deporte de este municipio (Comude), aseguró que ya está confirmada la continuidad de este torneo en 2020.