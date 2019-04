Vergara se preocupa por los jugadores de Chivas: Pereira

Lo mejor que puede hacer la plantilla de Chivas es salir de la crisis en la que se encuentra lo antes posible para darle satisfacciones a su patrón, Jorge Vergara, quien a la distancia está al pendiente del equipo, según precisó el capitán rojiblanco Jair Pereira.

"Sería imprudente hablar de algo que yo no sé y del tiempo que él pidió para estar bien".

“Respeto mucho a Jorge, nosotros lo seguimos viendo como nuestro patrón y en todo momento nos ha tendido la mano, porque aun estando ausente él se preocupa por nosotros, nos hace llegar mensajes. Sería imprudente hablar de algo que yo no sé y del tiempo que él pidió para estar bien, para arreglar sus cosas y nada más”.

El respeto del grupo de jugadores a Vergara es grande, así que hay muchos motivos por el cual la plantilla debe salir del momento que se encuentra cuanto antes, porque también con el dueño tienen una deuda muy grande.

“Uno tiene respeto por nuestro patrón, por Jorge. Yo no puedo hablar de este tema, porque hay cosas que no conozco, realmente no quiero opinar porque es respetable el tiempo que pidió, en su momento lo comentó Amaury y sería muy imprudente de algo que no sé, de algo que no me consta”.

