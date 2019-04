Angélica Fuentes habría dado pista sobre salud de Jorge Vergara

A través de Instagram, Angélica Fuentes habría dado pistas sobre el posible estado de salud de Jorge Vergara, dueño del equipo del Guadalajara.

Y es que la empresaria mexicana respondió a un mensaje en la red social luego de haber sido señalada por una usuaria, quien comentó en una fotografía en la que aparece junto a sus hijas: ''yo no podría vivir tranquila sabiendo que le hice daño a una persona al grado de envenenarlo para quedarse con todo y robar al padre de mis hijos, ppppffff, que Dios le perdone''.

Fuentes respondió: ''Me da tristeza la gente con el corazón manchado de intrigas, que vierte comentarios sin saber la verdad. Lo que deberías de hacer es pedir por las personas que están en la última etapa de su vida, aquellas que no tuvieron el valor de decir la verdad, aquellas que no les importó destruir a personas y a sus propias familias, aquellas que abandonaron a sus hijos y se escudaron con ellos para seguir siendo la víctima, por su falta de valor''.

Y además indicó: ''Aquellas personas que eligieron el dinero por encima de su propia luz y amor. Pídele a Dios que a esas personas, les perdone todo el daño que han hecho por sus mentiras, por el odio, venganza y coraje que albergan en su corazón por su falta de integridad. Que Dios les permita descansar en paz''.

El comentario ya no aparece en la publicación.

Angélica Fuentes y Jorge Vergara contrajeron nupcias en 2008, sin embargo, el matrimonio terminó cuando quedaron formalmente divorciados en 2016.

