VAR a la mexicana: debutará en liga en la jornada 13

El VAR está listo para operar en México, pero lo hará de manera diferente, sobre todo porque las repeticiones vendrán de las dos grandes televisoras.

La polémica se avivó en redes sociales, ya que tanto Tv Azteca como Televisa, dueños de la mayoría de las transmisiones, tienen en su propiedad equipos de futbol por lo que la vídeo asistencia arbitral podría tener conflicto de intereses, además de que no contarán con las cámaras especializadas que se contemplan en el uso ideal del VAR.

Según fuentes cercanas, además de que las tomas serán por parte de las televisoras, hay algunos estadios que aún no tienen la infraestructura necesaria para poder tener los ángulos necesarios para tomas precisas que despejen toda duda.

Un verdadero reto se vendrá para la comisión de arbitraje, la cual encabeza Arturo Brizio Carter, ex silbante profesional.

De parte de los equipos, tanto José Saturnino Cardozo, como Miguel Herrera, expresaron su sentir y ambos dudan que el VAR vaya a ser la solución a la polémica o a los malos arbitrajes.

El técnico del América argumenta que mejorarán los arbitrajes, pero que la decisión aún será de humanos y por ende seguirá habiendo errores.

“Creo que sí nos va a beneficiar, es una herramienta más de ayuda. Deben traer gente bien capacitada por FIFA, no sólo es la tecnología, afortunadamente la polémica del futbol seguirá existiendo porque somos seres humanos que seguirán cometiendo errores aunque tengamos la tecnología”, destacó el timonel hace un par de semanas.

Mientras que el DT del Rebaño considera que el VAR le robará la esencia al futbol mexicano, sobre todo la pasión con la que se festejan los goles.

“El VAR ya dije que no me gusta, se crean más duda todavía, dudamos más de todos. Van a ver que en la Liguilla, si aparece y hay una duda y pierde un equipo, van a culpar a los de arriba y es mejor culpar a los que están adentro. El festejo de los goles ya no va a ser la misma sensación, porque celebras un gol y de repente te dicen que no fue, vas a tener que voltear primero al árbitro antes de festejar”, comentó Cardozo en conferencia de prensa previo al duelo ante los Pumas.

El VAR tendrá sus primeras pruebas en México ya con validez oficial durante las Jornadas 13 y 14 del actual Torneo Apertura 2018, en los estadios Azteca, Jalisco, Olímpico Universitario, BBVA, Hidalgo, Corregidora, Morelos, Universitario BUAP y Victoria, donde se medirá el éxito y la utilidad de dicha video asistencia.

Las jugadas que podrán ser analizadas a través de las pantallas son los penaltis, expulsiones, goles, incidentes no vistos e identidad errónea de jugadores sancionados.

Desde la creación del VAR ha habido muchas quejas sobre el sistema, las cuales van desde errores de funcionamiento, métricas fallidas y sobre todo fallas al momento de consultar, ya que muchos de los silbantes ni siquiera solicitan la opción de ver la repetición en jugadas dudosas y para eso aún no se crea alguna herramienta, tipo la que implementó la NFL con su pañuelo de revisión, el cual los equipos tienen la posibilidad de pedirle a los árbitros checar hasta dos jugadas, y en caso de acertar en ambos se abre la posibilidad de una tercera.

“Se pierde la sensación de lo que es el futbol. Hay gente que se muere inclusive de la emoción de un gol y si después le dices que no fue gol… a mí no me gusta” José Cardozo, técnico de Chivas

Cabe destacar que en caso de no agradar el funcionamiento del VAR, se tendría la opción de erradicarlo, porque las pruebas oficiales sólo serán en las dos jornadas antes mencionadas, con la posibilidad de implementarla ya de manera oficial para la Liguilla del Apertura 2018.

No se acaba la polémica

El problema no siempre es el VAR sino que los árbitros no lo soliciten. En los arranques de la Liga de Alemania y la Liga de España hubo malestar de técnicos y jugadores luego de que los silbantes decidieron no hacer uso del video asistencia de ábitros o VAR por sus siglas en inglés. Hubo desde claras faltas hasta penales simulados, pero no una voz externa que diera el visto bueno para que el VAR hiciera su magia.

No es perfecto

En mayo, cuando se comenzaba a usar el sistema en algunas Ligas, tuvo un error garrafal y fue justo en la competencia australiana y ni más ni menos que en la Final, interfiriendo claramente con el marcador. Un error técnico en el sistema le impidió al VAR confirmar un fuera de lugar en el tanto que le dio el triunfo al Melbourne Victory sobre el Newcastle Jets.

Dudan en España

En España, en el duelo de la Jornada 4 entre el Sevilla y el Getafe, los silbantes anularon un gol de Ben Yedder que cambiaba el rumbo del partido que terminó ganado el Getafe 2-0. Nacho Tellado, arquitecto de profesión, acudió al programa español de “El Chiringuito”, donde, con trazos digitales, dejó entrever que las líneas que marca el VAR para los fuera de lugar no eran correctas y que estaban hechas al azar.

