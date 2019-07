Un golpe de suerte para Mercedes

Lewis Hamilton, sin estar en plenas condiciones físicas, consiguió ayer la pole del Gran Premio de Alemania, en una sesión de clasificación en el circuito de Hockenheim, “casa” de Sebastian Vettel, marcada por los problemas de los Ferrari.

Se ha convertido en una situación habitual desde 2017. A menudo, cuando la Scuderia está en condiciones de plantar cara a Mercedes, un fallo de sus pilotos o de los mecánicos dan al traste con las esperanzas.

“Estoy muy contento de haber logrado la pole, es una carrera muy especial para nosotros. Todo el equipo está celebrando los 125 años dentro del deporte y es nuestra carrera 200”. Lewis Hamilton, piloto de Mercedes

En el circuito de Hockenheim fueron estos últimos los que no estuvieron a la altura. En primer lugar el turbo del motor de Sebastian Vettel le privó de ser partícipe de la prueba de calificación y le condenó al último lugar de la parrilla de salida para hoy. Después, problemas en el sistema de alimentación de combustible de Charles Leclerc le impidieron mejorar un décimo puesto.

Y eso que la Scuderia partía como favorita luego de haber dominado las tres sesiones libres en Alemania.

“Es el peor de los planes”, lamentó un Vettel “muy triste y decepcionado porque es en casa y el coche iba bien. Hay que comprender lo que ha pasado para evitar que se repita”, indicó. “Dejamos escapar una buena oportunidad hoy (ayer)”.

Lewis Hamilton no le encontró explicación a la ocurrido ayer en el trazado teutón. “Honestamente, no sé cómo lo hemos conseguido hoy(ayer). No entiendo bien qué le pasó a los Ferraris”, dijo Hamilton. “Me parece que si Leclerc hubiera dado una vuelta al final, hubiera sido algo reñido entre nosotros”.

Ferrari no ha podido cosechar una sola victoria en las 10 carreras de esta temporada y su mala racha apunta a continuar. En cambio, Hamilton saldrá en busca de su sexta victoria en las últimas siete competencias.

El británico, rumbo a un sexto campeonato mundial, estiró a 87 su récord de poles y está a 11 victorias del récord de 91 de Michael Schumacher.

Toto Wolff, el director deportivo de Mercedes, se lamentó por los problemas de su rival.

“Es una pena por Ferrari y por Sebastian en el Gran Premio de su país”, dijo Wolff al canal Sky Sports. “Ferrari tiene una enfermedad que necesitan curar y los necesitamos para poder tener un campeonato competitivo”.

El jefe de Ferrari, Mattia Binotto, quedó cabizbajo, con las manos metidas en los bolsillos. Luego de dos decepcionantes temporadas, aunque relativamente competitivas, todo ha ido de mal en peor desde que Binotto reemplazó a Maurizio Arrivabene.

Detrás de Hamilton partirán Max Verstappen en segundo y Valtteri Bottas en tercero.

La parrilla

1. Lewis Hamilton

Mercedes

1:11.767 (Q3)

2. Max Verstappen

Red Bull

1:12.113 (Q3)

3. Valtteri Bottas

Mercedes

1:12.129 (Q3 )

4. Pierre Gasly

Red Bull

1:12.522 (Q3)

5. Kimi Raikkonen

Alfa Romeo

1:12.538 (Q3)

6. Romain Grosjean

Haas

1:12.851 (Q3)

7. Carlos Sainz

McLaren

1:12.897 (Q3)

8. Sergio Pérez

Racing Point

1:13.065 (Q3)

9. Nico Hulkenberg

Renault

1:13.126 (Q3)

10. Charles Leclerc

Ferrari

S/T (Q3)

El resto