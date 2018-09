"Tuca", más preocupado por el juego ante Toronto que por el Tri

El brasileño Ricardo "Tuca" Ferretti dejó en claro que está enfocado en el partido de la Campeones Cup de este miércoles ante Toronto FC, que en conocer si existen pláticas de la FMF con los Tigres de la UANL para que se convierta en el nuevo técnico de la Selección Mexicana de Futbol, cargo que ocupa de manera interina.

"No sé si lo hacen o no, mi directiva no me ha dicho nada, yo estoy en otra onda, mentalizado en Toronto", dijo el estratega.

Manifestó que ese tipo de pláticas están completamente fuera de su alcance, ya que él solo es una persona que trabaja para una importante institución.

"Si los directivos de Tigres dicen que cumpla el contrato que acabo de firmar, se acabó esto".

"Esos son niveles muy altos y yo la verdad soy un pobre servidor y me mantengo en ese nivel", indicó en conferencia de prensa en el estadio Universitario.

Así mismo, el "Tuca" reiteró que solo piensa en cumplir con el contrato que lo liga al conjunto de la Sultana del Norte y que recién renovó.

"La decisión no está en mis manos, tengo ganas de cumplir mi contrato y apenas empiezo, si mis directivos dicen que quieren que cumpla el contrato que acabo de firmar, se acabó esto", sentenció.

RR