Triunfo y despedida de "El Conde"

El cierre de los festejos de Aniversario de la Plaza de Toros Nuevo Progreso no pudo terminar de mejor manera.

En una tarde de antología y que quedará en los libros de historia de la Nuevo Progreso, el torero jalisciense Alfredo Ríos “El Conde” ha dicho adiós a los ruedos de la manera en que todos hubieran querido: abriendo la puerta grande del coso tapatío. Tras 26 años de trayectoria, el matador oriundo de Guadalajara triunfó de manera absoluta al cortar las dos orejas a su segundo de la tarde y de esta manera cortarse la coleta.

Enrique Ponce arrancó aplausos y abucheos en el coso tapatío. EL INFORMADOR / F. Atilano

Luego de haber puesto fin a su amplio andar en la Fiesta Brava, el diestro jalisciense señaló que todo lo obtenido en su carrera se debió al trabajo y esfuerzo realizados en el día a día.

“La verdad es que fue algo que nunca soñé de esa manera, yo siempre he trabajado sobre la realidad y el esfuerzo, y esta es la recompensa que he tenido con el trabajo. Me corté la coleta porque era un colofón importante, había un ‘figurón’ del toreo que, además, es amigo de la familia, y pues bueno, para adelante”.

La faena con “Auténtico” le valió las dos orejas a “El Conde”. EL INFORMADOR / F. Atilano

Ríos, quien cuajó una faena de altos vuelos en el quinto de la tarde, astado de la dehesa de Los Encinos que llevó por nombre “Auténtico”, manifestó que su sentir, la entrega de la afición y su carrera, han sido tan auténticas como el nombre del burel que lo ayudó a salir en volandas durante su última tarde como matador de toros.

“En ese quinto toro me sentí tal y como soy yo. El ganadero me puso un toro auténtico y eso se lo agradezco, fue una faena auténtica, auténticos los triunfos que he tenido y auténtica mi personalidad; así como el recuerdo que me llevo de esta tarde, el cual es muy auténtico”, dijo el emocionado matador jalisciense.