Trabajaré para ser convocado y Martino tomará su decisión: Héctor Herrera

Héctor Herrera, mediocampista mexicano del Atlético de Madrid, afirma que trabajará para ganarse un llamado a la Selección mexicana, aunque la última palabra será del entrenador, Gerardo "Tata" Martino.

"La última vez que hablé con el míster (Martino) fue cuando le expliqué la situación que iba a vivir o la decisión que había tomado", dijo Herrera a ESPN.

El mediocampista habría pedido al seleccionador no ser convocado para la Copa Oro, argumentando que era "lo mejor" para su carrera, su futuro y su familia.

La negativa podría costarle al tijuanense su continuidad en el Tri, al menos mientras Martino esté al frente, un problema que por ahora Herrera dice no haber analizado.

"La verdad que no he pensado en eso, obviamente estar al cien por ciento apoyando a México y todo, pero también en estos días he estado concentrado en al pretemporada, en el inicio de esta nueva etapa y primero trabajaré para poder demostrar y ser tomado en cuenta, ya el míster tomará sus decisiones si me llamará de nuevo o no".

"Estoy tranquilo y la única manera de poder ayudar es demostrando y jugando para darle la opción a él de llamarme", añadió.

RR