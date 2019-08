Toño Rodríguez busca redimirse

Es la tercera vez que José Antonio Rodríguez regresa a Chivas y el cancerbero del Rebaño sabe que podría ser la última.

No es Guadalajara un equipo que brinde a menudo segundas oportunidades, y Toño está en la tercera.

Más aún. Rodríguez Romero viene de ser el arquero con más atajadas en el último año en su anterior equipo, Lobos BUAP.

Luego de andar errante por Veracruz, León, Tijuana y la banca del mismo Rebaño, el tapatío tuvo que instalarse en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para graduarse en una portería que olía a azufre y al final dejó un aroma a incienso tras la salvación de la manada.

¿Cómo hiciste para que Lobos fuera tu redención y no la tumba que todos creían?, se le pregunta a un Toño Rodríguez, quien sabe de la gran responsabilidad que tiene a cuestas en la portería de las Chivas.

“Dios así lo dispuso”, dice de entrada el cancerbero, conocido por su apego a la religión. “Él sabía que lo mejor para mí era ir a un equipo donde me llegó de todo en la temporada: centros, pases filtrados, remates cruzados, disparos a mi poste, tiros de corta, media y larga distancia y los números ahí están. Tuve mucha actividad, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado para poder presentarme, pues a fin de cuentas era lo único que yo pedía, continuidad. Afronté este reto así, dije ‘ok, contra toda la Liga a demostrar que estoy hecho no sólo para Primera División, sino para cosas grandes’”.

Y es entonces que Toño se engalla: “Quiero que el equipo y la afición sepan que atrás pueden estar tranquilos”.

Momentos clave

El acabose

Luego de estar errante en León y Tijuana donde no pasa nada con su carrera, regresa para el Clausura 2018, pero no juega. De cara al Apertura del mismo año, Toño pide salir y Chivas se lo concede. Se va a Lobos BUAP, equipo condenado a pelear el descenso. El arquero se convierte en el portero más atajador en todo el año futbolístico.

Como Wolverine

Luego de pasar por un periodo de irregularidad tras ser elegido titular del arco tras la salida de Luis Michel, en la Jornada 6 del Clausura 2016, en casa ante el León, Toño Rodríguez soltó una pelota en el área chica en un tiro de esquina que Mauro Boselli cambió por gol. Chivas perdió y Toño no volvió a jugar.

¿Otra vez?

En la pretemporada, ante Boca Juniors, Toño se comió un gol en un disparo que iba por el centro. Cuando ese error se empezaba a olvidar, en la Jornada 1 ante Santos, el cancerbero volvió a admitir un gol similar en un tiro de Brian Lozano que se le coló por en medio. Todavía le hicieron otro en un remate en el área. Se venía la noche.

Salvador

Pese a su falla, Tomás Boy lo mantuvo como titular par el partido de la Jornada 2, pese a que Raúl Gudiño tuvo una buena actuación unos días antes en el duelo ante el Atlético de Madrid. Toño se redimió en el duelo ante el campeón sacándole un cabezazo de gol al francés André-Pierre Gignac y preservando el triunfo de su equipo.

Omisión favorable

Cuando Toño emigró a Lobos BUAP, la dirigencia rojiblanca olvidó renovarle contrato por lo que a los seis meses en Puebla quedó libre. Así, el arquero pudo poner condiciones para regresar a Chivas.

Las posturas

¿Cuando fuiste a Lobos pensaste que era muy probable que no volvieras a Chivas?

“Nunca me estresó la idea de no volver porque al final el tema de mi regreso se da porque yo lo decidí. Nunca fue una obsesión volver, sobre todo después de estar cuatro años en dos equipos. Agarré el reto de Lobos BUAP y no fue nada fácil, porque una cosa es estar en el equipo más grande del país y otra llegar al equipo donde todos te señalan como el próximo que va a descender”.

Si bien Lobos parecía la tumba de su carrera y no lo fue, Toño ya estaba curtido en eso de padecer, pues recorrió en poco tiempo el camino de la titularidad al olvido.

“Te llega a doler, a lastimar lo que pasa a tu alrededor, es frustrante, te desespera, pero jugamos futbol y yo aprendí a ponerlo todo en manos de Dios y a trabajar cada día más fuerte. Lejos de verlo como algo malo, que lo fue, yo visualizo esos dos años que no jugué en Primera División como una ventaja que tuve sobre todos de prepararme para esta oportunidad”.

Tú vienes de enfrentar la lucha por el no descenso, ¿cómo tiene que afrontar Chivas ese mismo reto?

“Es muy diferente. Tienes muchos factores que te juegan a favor aquí (Guadalajara): estás en el equipo más grande del país, tienes a la mayor afición de México y fuera del país, en eso estamos muy bien arropados. A fin de cuentas, con todo esto, este equipo puede y debe sacar puntos de cualquier cancha”.

¿Qué corregiste?

“Volví a disfrutar el futbol. No hay nada más bello que estar dentro del campo, pero también aprendí a disfrutar, aunque se oiga raro, cuando estaba afuera. Cuando uno quiere hacer la jugada perfecta, cuando juegas estresado por los resultados previos, todo sale mal. Mientras más goces, mejor te desempeñas”.