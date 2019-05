Tomás Boy defiende y da apoyo total a "Chofis"

Considera el técnico Tomás Boy que la gente es injusta, que le están metiendo mucha presión y está tratando de ayudar a Eduardo López a sacar su mejor futbol, en una institución que es exigente, pero en la cual está seguro triunfará.

"Y estoy cerca de él porque me gusta que brille, estoy hablando con él, buscando dónde puede jugar mejor. El otro día quizá no jugó su mejor partido, pero en una sola jugada le dio la victoria al equipo. Pienso que es suficiente, para otros no será suficiente y a veces es triste que sea tan abucheado. He visto que lo abuchean, lo cual no es agradable y vivir con esa presión no se puede".

Para el "Jefe", "Chofis" le ha respondido en la medida de lo posible y para prueba, dijo está el partido del pasado sábado, cuando le bastó una jugada para darle rumbo definitivo al partido ante el León, poniendo en posición inmejorable a Alan Pulido, quien a la postre recibió penal.

"El chico para mí ha respondido muy bien, yo le digo que no haga jugadas con calificación 10, le pido jugadas de cinco, de tres, de cuatro, algo que le haga tener un rendimiento más constante, para que no sea tan intermitente. Que no se sienta presionado por hacer la gran jugada todo el partido".

No solamente Boy trabaja en orientar a "Chofis", también el departamento de desarrollo humano del club, porque está seguro que ese chico, llevándolo bien orientado, llegará a dar muchas satisfacciones a la afición, a esa misma que hoy no tiene paciencia y lo abuchea.

"Me imagino que la organización ha hecho hasta lo imposible porque el tema de desarrollo humano, haya este apoyo porque es importante. Yo creo, me gustan los buenos muy buenos jugadores y aparte de ser entrenador, debo estar ayudando a que desarrollen estos talentos. En México sucede que estos talentos se pierden y en otros países, cuando surge uno, se le lleva, cobija hasta que dan".

Boy dice que ningún jugador en su carrera hace siempre jugadas de 10, así que la afición de alguna manera debe apoyar a sus elementos a que vayan agarrando su mejor nivel, con el paso de las jornadas.

"Si un día se presenta, se quita a cuatro y mete un gol maravilloso, lo comparan como el mejor del mundo, pues es una presión muy dura cuando se es tan joven, ya que cuando tomas el balón no puede driblar a cuatro jugadores, es muy difícil".

La plantilla le reconoce a Tomás el liderazgo, las explicaciones, hay una tendencia a la interna en que debe recibir el apoyo para continuar el campeonato entrante, porque no solamente apoya a "Chofis", sino a cada jugador busca sacarle lo mejor y eso tiene contento al técnico.

"No estoy aquí para recibir aceptación, es padre recibir un elogio que siente lo estás ayudando para cambiar la situación, básicamente ese es el objetivo, ayudar al jugador a que transformes las cosas. Es padre sentir ese tipo de elogio, pero hay que seguir trabajando, hay que ser constantes, tener estabilidad, porque Chivas es un equipo que siempre debe estar en los primeros lugares porque representa a los mexicanos".

