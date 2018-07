Toda Rusia llora

Croacia saca a Rusia de su propia fiesta. La anfitriona de la Copa del Mundo, que no sabía lo que era superar una fase de grupos desde la desintegración de la Unión Soviética, soñó en grande, pero fue eliminada en los Cuartos de Final en tanda de penaltis (4-3).

"Estoy muy orgulloso de cómo jugó el equipo durante todo el torneo. En el deporte sólo hay una Copa y ahora ya no tenemos la posibilidad de ganarla, pero pusimos el país patas arriba y eso nos alegra”

Los croatas volverán a las Semifinales que tanto soñaron tras sobrevivir al infierno que le diseñaron los anfitriones y, de nuevo, al drama de los penaltis. Antes debieron emerger del purgatorio ruso tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y 2-2 en la prórroga.

El renacimiento del futbol ruso pintaba de maravilla con una pintura que a los 31 minutos plasmó a distancia y con pierna izquierda el extremo Denis Cheryshev.

El toque sutil con rosca se encaminó a la portería de Danijel Subasic tras pasar sin dificultad alguna por la tibia presión de Domagoj Vida y su socio en la zaga Dejan Lovren.

Cheryshev terminó abandonando la cancha del estadio de Sochi tras mucho esfuerzo vano y decepcionado, pues el valor de su obra apenas tuvo ocho minutos de vigencia.

En el 39’, Mario Mandzukic, en una aparición inusual para su rol, se desplazó veloz por la banda izquierda y al pisar el área soltó un centro para la cabeza de Andrej Kramaric ante el que nada pudo hacer Igor Akinfeev.

Fue un balde de agua fría para la anfitriona pues tras la pintura del número 6 ruso poco había en caja para intentar una nueva ofensiva.

Croacia optó por regular sus fuerzas y manejar el balón con un buen ritmo.

El capitán Luka Modric apareció en el segundo tiempo para llevar a su equipo hasta la portería de Akinfeev. En una de esas visitas Ivan Perisic por poco marca de no haber sido por el vertical que le escupió el balón.

"No jugamos bien en la primera mitad. No controlamos el partido como queríamos y lamentablemente no pudimos ganar el partido antes”.