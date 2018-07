Tigres vence a Xolos

Tigres de la UANL alargó a 29 encuentros su racha sin derrotas en el estadio Universitario, tras vencer 1-0 a Xolos de Tijuana, en el cotejo correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX de futbol.



El solitario gol del partido fue conseguido por el delantero francés André-Pierre Gignac a los 58 minutos. Con este resultado, Tigres llegó a seis puntos, mientras que el rival en turno se quedó en tres.



Este resultado le permitió a los felinos igualar la marca que tenía Tuzos del Pachuca de más partidos consecutivos sin perder como local en torneos cortos.



Los felinos se lanzaron al frente desde el primer minuto del encuentro en busca de ponerse en ventaja, sin embargo no pudieron capitalizar sus llegadas, ante una zaga de Tijuana bien colocada.



Xolos simplemente no pudo hacer nada al ataque, sólo tuvo algunos arribos por los costados, pero los centros fueron deficientes y no podían inquietar al portero argentino Nahuel Guzmán.



Ante un intenso calor que se presentó en esta ciudad, el cual estuvo por encima de los 35 grados centígrados, los pupilos del técnico Ricardo "Tuca" Ferretti mantuvieron la tónica, pero no se movía el marcador.



Para la parte complementaria, el conjunto tijuanense siguió bien parado en el terreno de juego, y tuvo un par de opciones, pero no pudo abrir el marcador en el estadio Universitario.



Tigres siguió con la búsqueda de anotar y a los 58 minutos llegó por el lado izquierdo Javier Aquino, quien mandó centro al área, donde apareció Gignac para rematar de cabeza y mandar la pelota a las redes para el 1-0 final.



El técnico argentino Diego Cocca realizó algunos cambios en su alineación en busca de lanzar a su equipo al frente, pero todo quedó en el esfuerzo, porque no podían llegar.



En la recta final del cotejo, que fue dirigido por el árbitro Oscar Mejía, los de Nuevo León tuvieron algunas opciones más de anotar, pero la pizarra ya no se movió.



Alineaciones:



Tigres: Nahuel Guzmán, Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Jorge Torres Nilo, Jesús Dueñas, Guido Pizarro, Rafael Carioca (Juninho, 46), Lucas Zelarayán (Eduardo Vargas, 76), Jürgen Damm, Javier Aquino y André-Pierre Gignac. DT: Ricardo Ferretti.



Xolos: Manuel Lajud, Luis Fuentes, Julián Velázquez, Juan Carlos Valenzuela, Omar Mendoza, José Rivero (Erick Torres, 68), Diego Rodríguez, Luis Chávez (Diego González, 74), Juan Lucero, Eryc Castillo y Rubio Méndez (Jesús Angulo, 64). DT: Diego Cocca.

