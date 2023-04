Robert Dante Siboldi no pudo darle una nueva cara a Tigres, en su primer partido de Liga MX como técnico de los regiomontanos sólo pudo obtener un punto tras empatar sin goles ante Querétaro, que estuvo más cerca de marcar en el encuentro.

Los Gallos Blancos consiguieron su cuarto partido al hilo sin conocer la derrota, en esta ocasión junto a sus aficionados en la Corregidora exhibieron que la falta de resultados en Tigres no se debía al técnico; en esta semana Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz fue cesado, en su lugar llegó Robert Dante Siboldi, que en pocos días de trabajo no hizo un cambio en el plantel.

ES NOTICIA: Pumas derrota a Toluca y sueña con un boleto al repechaje

Durante la primera parte los locales tuvieron dos jugadas claras de gol pero perdonaron, José Zúñiga y Kevin Balanta no tuvieron el mejor remate frente al arco de Nahuel Guzmán. En la otra área, el portero Gil Alcalá no fue exigido, porque los felinos no fueron capaces de generar peligro, ni con tiros de larga distancia, ni con jugadas en colectivo.

Así como los Gallos fallaron en el último toque, los Tigres vivieron la misma situación. La jugada que hizo levantar de sus asientos a los aficionados regiomontanos ocurrió hasta el minuto 70, con una media tijera por parte de Nico López, su disparo pegó en el poste, el rebote cayó cerca de André-Pierre Gignac, pero en lugar de rematar con fuerza, sólo peinó el esférico.

Con este resultado los Felinos registran su cuarto partido consecutivo sin poder conseguir una victoria, lo rescatable para este equipo fue volver a sumar, pese a que sea una unidad, les sirve para llegar a 22 unidades y posicionarse en la séptima posición de la tabla general.

Para los Gallos Blancos el punto los hace tener 17 unidades en el Clausura 2023, aunque su situación en la tabla del cociente los obliga a no hacerse ilusiones con competir en la reclasificación.

io