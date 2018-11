Termina el fracaso de Chivas con nueva derrota

Guadalajara no supo enfrentarse al plantel más poderoso del futbol mexicano y la historia terminó con derrota, como siempre que el Rebaño juega en casa.

Ahora Chivas cayó 1-0 ante Tigres, en la última jugada de un partido que ciertamente no merecía ganar, pero tampoco perder.

La derrota los deja en la parte baja de la tabla con apenas 20 puntos, mientras los felinos usan al Guadalajara de escalón para subir posiciones en el acomodo final de una Liguilla que define sus partidos hoy por la tarde.

Miedo

Con mucho respeto para el rival, José Cardozo paró a su equipo con línea de cinco zagueros y tres hombres de recuperación: Alan Cervantes, Orbelín Pineda y Michael Pérez.

“Ahora separamos la situación, fue un torneo malo y se viene el Mundial de Clubes. Comenzamos la preparación pensando en este torneo. Tenemos que llegar muy bien a este evento, concentrados”.

Con ese planteamiento el Rebaño le regaló la pelota a un equipo que vive de eso, de la tenencia del esférico. Sin profundidad de parte de la visita, y sin mucha ambición de parte del Guadalajara, la primera mitad fue un suplicio para los poco más de 22 mil aficionados presentes en el Estadio Akron.

Intenso y sin llegadas, el duelo descartó a los dos equipos en una lucha sorda en medio campo. Antes de terminar el primer tiempo, al minuto 40, Orbelín dejó la cancha por lesión y entró Isaac Brizuela, quien le cambiaría un poco la cara al Rebaño, pero en el segundo tiempo.

En el complemento el Guadalajara soltó amarres y con Brizuela por derecha intentó ser punzante en ataque, aunque sin llegada clara y apenas con aproximaciones.

Tigres también intentó ir más al frente y sobre la hora de partido se pudo poner con ventaja en el marcador del juego, pero Raúl Gudiño y Carlos Salcido salvaron en par de acciones a su escuadra.

Sobre el final del partido, Tigres era dueño de la pelota y el Rebaño se defendía muy atrás. Así, en tiempo de compensación, Luis Rodríguez sacó disparo violento por derecha que atacó mal Gudiño y que terminó en las redes, para una victoria agónica de la visita en la tristemente aduana más fácil del futbol mexicano, pues el Guadalajara sólo obtuvo una victoria en el Estadio Akron en todo 2018.

Momentos clave

Primer aviso

Tigres empezó a recorrer metros en su traslado de la pelota y al minuto 58, el recién ingresado Enner Valencia mete servicio entre los centrales a Eduardo Vargas, quien se planta de frente a Raúl Gudiño. El arquero de Chivas achica a tiempo y con la pierna derecha desvía el primer gol de la visita.

Aguas

En pleno asedio de Tigres, por derecha entra solo Guido Pizarro y mete servicio al área chica, donde Marín despeja a medias. La pelota queda para Edu Vargas, pero Carlos Salcido se rifa el físico, aprieta la pierna y en el taponazo sale ganando y evita el tanto de los Tigres.

La vencida

Terminaba el juego y por derecha Luis “Chaka” Rodríguez se anima a disparar de pierna derecha. Su tiro violento se mueve ante el mal ajuste de Gudiño, quien se come el tanto del triunfo de la visita en la última jugada del partido, para sellar una derrota más del Rebaño.

Es un fracaso: José Cardozo

Después de reconocer el mal torneo de su equipo, José Saturnino Cardozo aseguró que Chivas llegará bien preparado al Mundial de Clubes. EL INDORMADOR / A. Camacho

El técnico del Guadalajara, José Saturnino Cardozo, no le dio vueltas al asunto, ya que reconoció que el no conseguir la cantidad de puntos que se habían trazado como meta es un fracaso rotundo, tras despedirse del Apertura 2018 con una derrota más, en esta ocasión ante Tigres por 1-0.

“No nos gusta perder, enfrentamos a uno de los mejores equipos de México, el partido estuvo muy parejo. Fuimos ordenados, le complicamos a Tigres y nos meten un gol de último minuto y el equipo siento que hizo todo para no perder. Respecto al torneo, no calificar siempre es un fracaso para nosotros. Los jugadores siempre dejaron todo en el campo”, dijo el técnico rojiblanco.

Mencionó que haber ganado una sola vez en el torneo, jugando en casa, ahí se decretó todo, lo sabe el plantel y eso les enseñará mucho en todos los aspectos, porque quedaron a deber.

“Pienso que el equipo que no gana en casa rara vez califica, tenemos que aceptar la crítica porque cuando no te haces fuerte de local, no se califica. Fue una experiencia para todos y el club, la afición exige Liguilla. No logramos el objetivo de puntos, no fuimos sólidos y uno de los peores locales”.

Cardozo ahora ya pone la mira en lo que viene, esperando que Orbelín Pineda no tenga nada de gravedad, ya que no terminó el encuentro de anoche ante Tigres, debido a un problema en la cadera.

“Ahora separamos la situación, fue un torneo malo y se viene el Mundial de Clubes. Comenzamos la preparación pensando en este torneo. Tenemos que llegar muy bien a este evento, concentrados”.

La opinión de los aficionados

“Una temporada que vine por primera vez a todos los partidos de Chivas. Vivir el futbol en el estadio es algo sin igual, mucha más pasión, pero que nuestro equipo nos quedó mucho a deber, ¡de todos los locales sólo uno ganado! Me quedo con un sabor amargo, pero espero que el siguiente torneo mejore y Chivas saque la casta”

Karla Muñoz

“Una verdadera vergüenza lo que sucedió con el Rebaño este torneo, y los anteriores después del campeonato. Para mí la culpa es de la directiva que no reforzó al equipo. Chivas debe competir por el título siempre y no se puede conformar con levantarlo cada 10 años. Ni modo, rojiblanco hasta la tumba...”

Isaías Ortiz

Alineaciones

Chivas

1. Raúl Gudiño, 2. Josecarlos Van Rankin, 5. Hedgardo Marín, 3. Carlos Salcido, 28. Miguel Basulto, 16. Miguel Ponce, 31. Alan Cervantes, 25. Michael Pérez, 7. Orbelín Pineda, 10. Eduardo López, 23. Jesús Godínez, DT, José Cardozo.

Cambios

40’ 11. Isaac Brizuela por 7. Pineda

65’ 14. Ángel Zaldívar por López

81’ 9. Pulido por 23. Godínez

Tigres

1. Nahuel Guzmán, 2. Israel Jiménez, 4. Hugo Ayala, 21. Francisco Meza, 23. Jair Díaz, 5. Rafael De Souza, 16. Raúl Torres, 19. Guido Pizarro, 20. Javier Aquino, 9. Eduardo Vargas, 10. André-Pierre Gignac, DT. Ricardo Ferretti.

Cambios

46’ 13. Enner Valencia por 16. Torres

69’ 28. Luis Rodríguez por 2. Jiménez

69’ 25. Jurgen Damm por 9. Vargas

Árbitro: César Arturo Ramos

Sede: Estadio Akron

Multimedia: galería en informador.mx