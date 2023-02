El ruso Daniil Medvedev ganó el torneo de Doha, este sábado, al derrotar en la final al escocés Andy Murray por 6-4 y 6-4, una semana después de haber levantado ya el trofeo en el torneo de Róterdam.

Medvedev, número ocho mundial, confirma así su gran momento después de varios meses de rendimiento decepcionante, marcados por una eliminación temprana en el Abierto de Australia, el primer torneo del Grand Slam del año.

"Ha sido un partido muy duro. Hoy hizo un poco más de viento, así que a los dos nos costó encontrar el ritmo", declaró Medvedev tras su victoria.

"Sinceramente, puedo decirlo ahora que el torneo ha terminado y que he ganado, las pelotas con las que hemos jugado no son buenas para pistas duras. Han cambiado algo este año y no me gustan", reveló.

Andy Murray (actual 70º del mundo) jugaba una final ATP por primera vez desde junio de 2022 -entonces en Stuttgart-. El último de sus 46 títulos se remonta a Amberes en 2019.

En la final de este sábado, Murray plantó cara a Medvedev, pero no estuvo acertado en los momentos decisivos del partido, que ponía frente a frente a dos exnúmeros uno del mundo.

"Daniil es uno de los jugadores que más me gusta ver y uno de los mejores del circuito", afirmó Murray.

Pese a no ser el campeón, Murray vivió una gran semana en Qatar, en la que destacó su victoria sobre el alemán Alexander Zverev (16º) en un duro y emocionante partido en la segunda ronda.

