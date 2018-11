Tenemos pláticas salvajes con el plantel: Higuera

El director general del Guadalajara José Luis Higuera, aseguró que no se pueden permitir otro torneo como los últimos tres, porque hay muchas cosas en juego. La historia, así como el palmarés rojiblanco, exigen que siempre esté el equipo en los primeros puestos de la Liga o, en cualquier competición que se presenten.

La dirigencia aseguró, por conducto de Higuera, que la plantilla está consciente de la responsabilidad que tienen, así que viene un borrón y cuenta nueva, lo cual quedó claro en charlas que han sostenido las partes.

"Es interno, tenemos platicas salvajes y valientes con el plantel, pero lo que le digamos al plantel, a ellos se los decimos. A la afición, lo único que tengo es mucha pena y vergüenza por cómo hemos estado. Lo del plantel, queda entre nosotros. No debe volver a pasar, este club no está para ese tipo de manejos".

La dirigencia aprendió de los errores cometidos previo al campeonato pasado, por eso ahora están trabajando con todo para tener los refuerzos en tiempo y forma, para que estén listos haciendo la pretemporada.

"El club no está para que hagamos planeación, este club no está para no tener un técnico y realizar una planeación (prepararon el pasado cuando salió Matías Almeyda y llegó José Saturnino Cardozo), y sobre todo de temporada, no de un torneo. Es algo que no nos debe volver a pasar, es un compromiso con la afición y todos trabajaremos para no tener falta de planeación".

Cardozo ha dado una lista de jugadores que reforzarían el equipo, algunos nombres ya están cerrados para llegar como Hiram Mier, Dieter Villalpando, así como están avanzados otros como Tony Alfaro y Alexis Vega. Higuera se comprometió a que en sus momentos, las altas que ya estén listas para oficializarlas las darán a conocer, y espera que se cumpla al pie de la letra en las necesidades que marca el pastor.

"El técnico nos dio los requerimientos para reforzar el plantel y lo ideal, porque en este mundo hay ideales, es trabajar al máximo para cumplir las peticiones. Nos los dio para trabajar paralelamente, concluyó el análisis y ahora nos toca a nosotros, Mariano Varela y un servidor, trabajar, hacer todos los esfuerzos para contratar los refuerzos. Se le informó a los jugadores que seguirán trabajando aquí. Les ofrecemos una disculpa a la afición nuevamente".

