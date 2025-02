El próximo domingo 9 de febrero, los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs se enfrentarán en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, en busca del título de la NFL. Como cada año, el Super Bowl contará con un show de medio tiempo que atraerá tanto a fanáticos del fútbol americano como a la audiencia general.

Este 2025, el espectáculo estará a cargo del rapero estadounidense Kendrick Lamar, reconocido por éxitos como HUMBLE y Not Like Us. Además, contará con la participación especial de SZA, ganadora de cuatro premios Grammy.

Ambos artistas ya han trabajado juntos en el pasado. En 2018 colaboraron en All The Stars, parte del soundtrack de Black Panther, y el año pasado, SZA participó en dos sencillos del álbum GNX de Lamar.

"No hay segundas oportunidades. No quiero que te lo pierdas. Nos vemos en New Orleans. Ponte algo lindo, aunque lo veas desde casa" , fueron las palabras con las que el rapero invitó a su show de medio tiempo.

¿Cómo llegan ambos equipos al encuentro de este domingo?

En la edición LIX del Super Bowl, los Eagles de Philadelphia buscarán ponerle un alto al dominio que los Chiefs de Kansas City han construido. Sin embargo, no será una tarea fácil porque los Chiefs no dejarán escapar la posibilidad de coronarse con un histórico tricampeonato.

