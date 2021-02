Super Bowl 2021: temen que se convierta en un "súper evento de contagio"

Las autoridades de salud en Estados Unidos, a través de Anthony Fauci, han pedido a los aficionados a la NFL que eviten las tradicionales reuniones para ver el Super Bowl por temor a que se conviertan en eventos de contagio.

"Las fiestas del Super Bowl son el lugar perfecto para que sea un lugar de contagio. No lo hagan, no esta vez. Habrá más Super Bowls"

Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, recordó que "no tienes que estar rodeado de 20 personas o más para disfrutar el Super Bowl".

El Dr. Fauci pidió que "disfruten el Super Bowl, pero no lo hagan con una gran cantidad de personas en su casa, en especial cuando no hay una buena ventilación. Las fiestas del Super Bowl son el lugar perfecto para que sea un lugar de contagio. No lo hagan, no esta vez. Habrá más Super Bowls".

El Dr. Fauci habló en una entrevista para el "Today Show" de NCB y recordó que "cada vez que tenemos algo como esto, siempre hay un pico en los contagios. Un día festivo, Navidad, Acción de Gracias..."

En caso de que a pesar de las recomendaciones estés planeando un evento con personas que no viven contigo, recuerda que lo mejor es usar el cubrebocas el tiempo que te sea posible y hacerlo al aire libre para reducir el riesgo de contagio.

