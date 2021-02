Super Bowl 2021: Rob Gronkowski asegura que Travis Kelce "puso la posición en el mapa"

Durante el día de medios del Super Bowl 2021, el ala cerrada de los Buccaneers de Tampa Bay, Rob Gronkowski, reconoció a su contraparte de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce al asegurar que gracias a él se le da reconocimiento a esa posición.

“Travis Kelce puso la posición ‘en el mapa’, él ha ayudado a que esta posición (ala cerrada) tenga el reconocimiento y el sueldo que merecen”.

Pero los elogios del compañero de Tom Brady hacia Kelce no se detuvieron ahí y aseguró que “una cosa que es muy intrigante sobre él y que no lo he visto con ningún otro jugador es que él es mejor cada año que lo he visto jugar en la NFL. Desde que ingresó a la liga, ha progresado su nivel de juego y se ha hecho mejor y creo que seguirá siendo aún mejor cada año”.

Gronkowski tendrá invitados especiales en el Super Bowl 2021

Además de reconocer el gran trabajo del jugador de los Chiefs, Gronkowski también se tomó un tiempo para agradecer y aplaudir el trabajo de los médicos y otros trabajadores de la salud durante esta pandemia.

"Han hecho un gran trabajo durante esta pandemia ayudando en todo así que todo mi reconocimiento para ellos".

El ala cerrada de los Buccaneers tuvo la oportunidad de invitar a cuatro trabajadores de la salud a ser parte del duelo que se celebrará el próximo domingo 7 de febrero en el estadio Raymond James:

"Hice cuatro videos muy diferentes para los trabajadores de la salud, muy diferentes todos, algunos con distintas voces diciendo 'felicidades irás al Super Bowl LV' y fue fantástico ser esa persona, llevando ese mensaje y el ver su expresión en la cara, te mantiene motivado"

Cabe recordar que de los 22 mil aficionados que estarán presentes en el duelo del próximo domingo, siete mil 500 serán trabajadores de la salud, que ya han sido vacunados, como parte de una iniciativa de la NFL para agradecer y reconocer su trabajo.

