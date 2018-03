Sólo en México no se puede hablar del arbitraje: Marchesín

El portero del América, el argentino Agustín Marchesín, lamentó la situación que se vive en la Liga MX con los silbantes, pro aseguró que no le gusta la llegada del sistema de videoarbitraje al futbol mexicano.

El arquero se refirió a la actuación de los silbantes tras lo ocurrido el sábado anterior, cuando su técnico Miguel Herrera y Hernán Cristante fueron expulsados tras una discusión.

"Del árbitro no se puede hablar, no hablamos. México es el único país donde no se puede hablar del arbitraje, que creo que está mal, pues ellos deben interactuar con el jugador y con respeto, pues si vas hacia el árbitro y te ve de arriba a abajo te sientes mal, y más si eres extranjero", externó.

Del castigo de un partido al "Piojo" Herrera por esa expulsión, espera que no pese, pues la presencia del estratega es importante para el club, "lee bien los partidos y nos da indicaciones", algo que no podrá hacer directamente cuando enfrenten a Cruz Azul en la fecha 13.

Marchesín habló con representantes de los medios de comunicación que se dieron cita en el aeropuerto para despedir a los jugadores del América que viajaron a San Diego, California, donde tendrán un juego amistoso con Xolos de Tijuana.

"Creo que lo más lindo que tiene el futbol es la picardía, el jugador inteligente y que sabe ganar una jugada. Siempre en el futbol se privilegió al jugador inteligente o al que saca algo de partido extra, eso de perdería, no me gusta, pero no soy quien para decir si es bueno o malo", dijo.

Entre seleccionados y lesionados, América no viajó completo a territorio estadunidense, además de la ausencia de Darwin Quintero, a quien se vincula con el Minnesota de la Major League Soccer (MLS).

El delantero francés Jérémy Ménez, lesionado, fue una de las ausencias junto con los seleccionados mexicanos Edson Álvarez, Oribe Peralta; Carlos Vargas y Diego Lainez, con la Sub 21; Cecilio Domínguez y Bruno Valdez, con Paraguay; y el colombiano Mateus Uribe.

RR