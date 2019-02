Siboldi no se raja con los Tiburones

El entrenador Robert Dante Siboldi, afirmó que ni siquiera le ha pasado por la cabeza el pensamiento de tirar la toalla y dejar la dirección técnica del Veracruz, que está hundido con problemas de descenso. “No se me pasa por la mente, voy a seguir hasta que el señor (Fidel) Kuri diga que crea que puedo yo aportarle al equipo y si veo que no tengo respuesta con los jugadores me hago a un lado), no me pasa por la cabeza tirar la toalla, los primeros que se van cuando se hunden los barcos son las ratas. Voy a seguir hasta el final y tratar de hacer jugar al equipo”, afirmó.

Ante los medios de comunicación, el estratega de los Tiburones dejó en claro que mientras las matemáticas le permitan luchar por la permanencia, seguirá firme en cada partido que resta de este Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

“Nosotros tenemos la mente puesta en que mientras haya posibilidades y esté numéricamente con posibilidades de salvarnos, vamos a pelear; ese es nuestro objetivo y hasta que no lo logremos o se diga lo contrario, vamos a seguir trabajando en ese aspecto y tratar de sacar los resultados que nos den posibilidad de lograrlo”, indicó.

Siboldi espera que después de cinco partidos por fin pueda llegar la victoria una vez que se midan a Tigres hoy en la cancha del Estadio Luis “Pirata” Fuente. “Siempre es buen momento para ganar, siempre es buen momento para tener una reacción anímica de ese tipo y creo que por supuesto en la fecha que llevamos, cinco fechas sin poder lograr un triunfo y que en la sexta pueda ser un triunfo de local.

“Sin duda que eso es muy valioso y es a lo que aspiramos, pero bueno, hay que respetar al rival sea Tigres o sea quien sea, tenemos que tratar de lograr un triunfo y con una gran motivación poder encarar lo que resta del torneo”, aseveró.