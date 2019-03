Si en Chivas tenemos que encerrarnos 15 días, lo hacemos: Cardozo

Si los resultados que esperan en Chivas no se comienzan a dar desde el próximo domingo ante Pumas, el tema de cociente también empeora de manera importante y el técnico José Saturnino Cardozo precisó que todos están ocupados en el tema y si es necesario encerrar al equipo un tiempo, para asimilar la situación, lo harán sin problema.

REPORTE de @rams_alex desde Verde Valle. #Cardozo admite que está preocupado sobre el tema de los puntos y perfila la posibilidad de extender la concentración de @Chivas. Más información en: https://t.co/FrfrEYCvuE pic.twitter.com/C6EfXXzuTJ — DEPORTES (@informador_DEP) 27 de marzo de 2019

“Los jugadores poco a poco uno los va comprometiendo más, de que si tenemos que encerrarnos aquí en Verde Valle o en hotel 15 días lo vamos a hacer para salvar la situación que estamos. Eso que quede claro que hay compromiso de los jugadores, nadie se queja, están comprometidos con la institución, con la afición y ellos están preocupados. Hay que manifestarlo, hablar de la situación porque eso habla de un compromiso más grande y vamos a tratar de no hablar de esa zona”.

El pastor mencionó que la plantilla está comprometida, conscientes de la situación que se podrían venir para el torneo entrante, porque si ahora están en los últimos lugares, perdiendo pueden estar peor.

"Lo que buscamos es hacer 12 o 13 puntos más, con lo cual estaríamos más arriba".

“No puedo hacer un balance todavía de lo que pueda suceder (hasta el final del torneo), lo que buscamos es hacer 12 o 13 puntos más, con lo cual estaríamos más arriba. Siempre hay preocupación, sería muy irresponsable de mi parte decir que no me preocupa, ni miro ni volteo; es lógico porque es un club grande, a ningún aficionado le va a gustar que ahí esté su equipo, tampoco a nosotros como responsables”.

Lamentó el técnico que no estén cumpliendo con los parámetros que pusieron, con las metas establecidas, lo cual los deja con mucha impotencia porque trabajan para lograrlo. El técnico no se deja llevar por comentarios de que se irá o cualquier tipo de situaciones respecto a eso, porque solamente lo desconcentrarían.

“No estamos en el lugar que merecemos, lo cual genera preocupación en el dueño, directiva, cuerpo técnico y jugadores".

“No estamos en el lugar que merecemos, lo cual genera preocupación en el dueño, directiva, cuerpo técnico y jugadores. Insisto que en Chivas siempre hay alerta para todos porque representa a la hinchada, por lo que representa a la institución siempre te obliga a estar arriba y cuando no, hay muchos rumores. Siempre trato de enfocarme en el trabajo, tenemos un dialogo importante en la directiva todos los días. No pierdo tiempo en otra cosa que no sea el trabajo, el convencimiento al jugador, que el equipo y esté bien en la posición que queremos”.

Cardozo tiene el apoyo de la directiva, así que está metido con su cuerpo técnico en darle a sus elementos las herramientas para regresar a la senda de triunfo el próximo domingo ante Pumas, porque también está consciente de que otra derrota aumentaría la presión que ahora mismo existe.

“No me enfoco en otra cosa, tenemos una muy buena relación con la directiva, no hay divisiones y trabajamos juntos, comprometidos. Cuando ganamos, lo hacemos todos y cuando perdemos, encontrar soluciones para poder encontrar el camino del éxito, de ganar para llevar a Chivas en el lugar que merece. Claro que observamos, tenemos reuniones permanentes con la directiva, no dejamos pasar nada, cuidamos todos los detalles. Nos ocupa, lo vemos. Tenemos que ganar”.

