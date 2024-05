A pesar de considerar el hecho de haber tenido una buena carrera y un buen fin de semana con la carrera Sprint, el piloto tapatío de Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, reconoció que le faltó ritmo para poder lograr un mejor puesto durante la competencia del Gran Premio de Miami donde finalizó en el quinto puesto .

Con esto, se vio prácticamente imposibilitado de superar a los dos pilotos de Ferrari, ya que tanto Charles Leclerc, como Carlos Sainz terminaron por delante del piloto de Guadalajara.

“Yo creo que hemos tenido un buen fin de semana. Siempre estuvimos ahí muy cerca, pero creo que no tuvimos el ritmo suficiente para rebasar. Y como íbamos detrás de todo el tráfico, se sobrecalentaron muchísimo los neumáticos. Y creo que esa fue la principal causa de nuestra carrera complicada”, señaló Pérez Mendoza tras concluir la carrera en Miami.

Lo cierto es que Checo aceptó la superioridad de los pilotos de McLaren , sobre todo de Lando Norris, que fue quien finalmente se llevó la victoria.

“Creo que McLaren sin duda fue más fuerte que nosotros y seguramente Ferrari no, porque se podían quedar, iban muy pegados a Max y la diferencia con ellos era un poco grande”, dijo, a la vez que explicó el porqué de la largada que planeó, en donde buscó irse de inmediato a los primeros puestos.

“Tuve una buena arrancada y Charles me empuja al inicio, luego me abre el espacio y me meto por dentro, pero no había nada de agarre en la línea sucia de carrera. Cuando frené sabía que no había nada de agarre y bueno, en algún momento casi me llevó a Max. Pude soltar el freno para quitar la bloqueada, pero acabé perdiendo la posición con Piastri”, concluyó Pérez.

SV