Cardozo evita hablar de la International Champions Cup

Sabe que si no califica a la Liguilla, su adiós de Chivas está asegurado y quizá por ello el técnico del Guadalajara, José Saturnino Cardozo, evitó hablar de la participación y rivales que tendrán los rojiblancos en la International Champions Cup, en el verano.

“Del futuro nadie sabe. Uno se ilusiona, sueña, pero insisto, lo que nos enfocamos es en el partido que viene el domingo, vamos paso a paso y saber que matemáticamente depende de nosotros el entrar a la Liguilla. Tenemos que esperar que pasen los seis partidos, porque tenemos posibilidad de pelear más arriba de lo que estamos, depende de nosotros”.

Cardozo mencionó que los números le dan para soñar al equipo, porque la meta que tiene es de 28 puntos, según lo establecieron con la directiva antes de arrancar el campeonato y están con altas posibilidades de lograrlo.

"Estamos enfocados en este torneo, no estamos cómodos porque Chivas no está en los primeros lugares".

“No miro más allá de estos partidos que tenemos, la obligación que tenemos de entrar a la Liguilla. Estamos enfocados en este torneo, no estamos cómodos porque Chivas no está en los primeros lugares y no estamos logrando el objetivo. Los muchachos están preocupados, trabajando, de ahí en más el enfoque que le damos es solamente el partido ante Pumas. Después, el futuro nunca se sabe, no se tiene que preocupar tanto porque no se sabe. Hablamos con los jugadores de poner a este equipo en la posición que merece este equipo y debemos poner a Chivas donde se merece”.

El técnico precisó que están molestos al interno del redil porque han salido de zona de Liguilla, porque no le han dado a la afición lo que quieren, pero están en tiempo de revertir la situación en el cierre del campeonato.

RR