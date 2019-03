Se acabó el tiempo de espera para "Chofis" en Chivas

El técnico de Chivas José Saturnino Cardozo ya quiere verlo en su máxima potencia futbolística, que ponga su calidad al servicio del equipo, ahora que más lo necesita. Eduardo López, está obligado a responder a la confianza que le ha brindado el cuerpo técnico, así como la directiva y contra Pumas vendrá la primera prueba para “Chofis”, para quien ya no hay tiempo de espera.

Cardozo ha sostenido charlas con el jugador, le ha pedido que sea constante en sus apariciones, de derroche futbolístico normal en el campo y que no dé un encuentro bueno y desaparezca tres, porque así no llegará a ningún lado. La exigencia es máxima para López.

“Eso sería un error del jugador, porque siempre dice que hay tiempo y no hay tiempo. Ese es un error que comete el jugador joven cuando no madura. Yo entiendo que un jugador de 18 o 20 años que de pronto aparece y juega muy bien, y dice ‘tengo mucho tiempo delante y mi futuro está asegurado’, pero no es así”.

Si un jugador con la calidad que tiene “Chofis” no aparece de manera regular, seguirá siendo el mismo de siempre pero en Chivas no sirve un elemento así, se debe dar siempre el máximo, porque el rectángulo verde todo lo cobra.

"Tiene que demostrar toda la capacidad que tiene, no hay tiempo para él, para nadie".

“En el futbol te quedas en el olvido a los seis meses y puedes tener la edad que tengas. Si no juega, está para el otro lado, entonces tiene que demostrar toda la capacidad que tiene, no hay tiempo para él, para nadie y tiene que demostrar hoy, cuando le toque jugar, dar toda la calidad que tiene porque si no, estaríamos esperando a todos los jugadores que tenemos y eso sería irresponsable del jugador y de nosotros. Ahí nos daría el camino a nosotros de no ponerlo, porque el futbol es hoy, mañana no sabemos qué puede pasar”.

El pastor precisó que “Chofis” es un elemento que en el momento que se decida, romperá las marcas que se ponga, será el diferente del futbol mexicano en su posición, y en Chivas él tiene que ser el cerebro que lleve al equipo a los grandes ataques ante el rival.

“Es un jugador que parece tiene cuatro ojos, que te da un pase sin ver y así tiene que ser permanentemente, no dar nada más un partido".

"Es un jugador que parece tiene cuatro ojos, que te da un pase sin ver y así tiene que ser permanentemente, no dar nada más un partido. Está convencido, está trabajando muy bien, tuvo doble sesiones, está bien físicamente y de la lesión está totalmente recuperado. De arriba está muy bien y no porque sea un jugador distinto estará parado, debe ser el primer que debe correr y ahora está convencido, de pedir la pelota, porque cuando pasa por él, es diferente a la ofensiva el equipo".

El técnico rojiblanco aseguró que ha estado trabajando mucho de cerca con López, quien sabe que no hay tiempo de espera, ya pasó ese lapso y si cuando estaba lesionado, durante los partidos actuaba en un 70 por ciento, ahora todo debe ser diferente.

