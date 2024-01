El LoanDepot Park de Miami será el escenario de moda, desde este jueves 1 y hasta el 9 de febrero, con el comienzo de la edición 66 de la Serie del Caribe que volvió a Estados Unidos después de 33 años, además de ser la primera que se disputará en un estadio de las Grandes Ligas, el de los Marlins.

En el certamen estarán en acción los campeones del beisbol profesional de México, los Naranjeros de Hermosillo; de Venezuela, los Tiburones de La Guaira; de República Dominicana, los Tigres del Licey; y por Puerto Rico, los Criollos de Caguas, países que integran la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe.

Competirán también los campeones de países invitados como Panamá, que será representado por los Federales de Chiriquí; Curazao, con los Royal Scorpions y los Gigantes de Rivas, de Nicaragua.

Los siete equipos jugarán en el formato de todos contra todos a una sola vuelta y las cuatro novenas que obtengan la mayor cantidad de victorias avanzarán a las semifinales, de las que los dos ganadores disputarán la final para decidir el campeón.

El "play ball" no da espera y la acción en el diamante de los Marlins se iniciará este jueves con los partidos Nicaragua vs Puerto Rico, Curazao vs México y Venezuela vs República Dominicana.

Los Tigres del Licey, campeones del año pasado que dirige Gilbert Gómez, quieren retener la corona para República Dominicana, país que la ha conquistado en 23 oportunidades, y sumar a su palmarés el cetro 12 en su historia en el torneo.

Su cuerpo monticular, que encabeza César Valdez, Jugador Más Valioso de la pasada Serie del Caribe, es el punto fuerte de la novena que cuenta en su picheo abridor con el estadounidense Brooks Hall y los cubanos Raúl Valdez, Jorge Martínez y Andy Otero.

Entre los receptores estará el colombiano Jorge Alfaro, además de tener a experimentados como Robinson Canó, y a figuras como Gustavo Núñez y su capitán Emilio Bonifacio.

Los Criollos de Caguas, campeones de la liga invernal de Puerto Rico, buscarán el sexto triunfo de la isla en la Serie del Caribe con un equipo en el que destaca el capitán Vimael Machín y sobresale Daniel Ortiz, quien ha participado en siete ediciones del torneo, acumulando un promedio de bateo de por vida de .228 en 31 partidos.

Los boricuas serán dirigidos por Yadier Molina.

El cerrador colombiano Elkin Alcalá, el mejor relevista de la liga mexicana, y el bateador designado Isaac Paredes, estelar de los Rays de Tampa de las Grandes Ligas, liderarán a los Naranjeros de Hermosillo del mánager Juan Gabriel Castro.

En Miami, la novena mexicana buscará el décimo título de su país en una Serie del Caribe y el tercero en su historial.

Por Venezuela, los Tiburones de la Guaira regresarán a la Serie del Caribe 38 años después de su última participación, el mismo tiempo que acumuló el equipo sin coronarse campeón en su país, donde por fin rompió el maleficio.

Dirigidos por Oswaldo "Ozzie" Guillén, los Tiburones estarán apoyados en su cuerpo de lanzadores.

Por Panamá, los Federales de Chiriquí, que serán orientados por José Mayorga, están enfocados en salir a competir y sacar los resultados.

El equipo tiene entre sus refuerzos a dos grandes ligas panameños, Christian Bethancourt, de los Marlins, e Iván Herrera, quien es parte de los Cardenales de San Luis y que jugará su tercera Serie Caribe.

Partidos de la primera jornada:

1 de febrero

Gigantes (Nicaragua) vs Criollos (Puerto Rico)

Royal Scorpions (Curazao) vs Naranjeros (México)

Tiburones (Venezuela) vs Tigres (República Dominicana)

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF