Charros, obligado a salir de la medianía

Conforme avanza la agenda ordinaria de la actual campaña 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), se consolida el escenario que se preveía para Charros de Jalisco, en cuanto a que como se inició el calendario con el roster existente en ese momento tras la pretemporada, debería de ponerse atención en apuntalar el staff de pitcheo.

Desde que dio inicio la gesta de la temporada en curso, se señaló el que se advertía claramente consistencia en la cobertura del infield y el outfield, obviamente con un buen esquema en la defensa del home, en la receptoría y con una posibilidad importante de presentar y desahogar durante toda la campaña un conjunto poderoso productor importante de anotaciones que le hiciera ser competitivo, es decir una novena con mayor número de victorias por sobre los fracasos y con ello estar no solamente a la mitad de la tabla, sino peleando las posiciones del más alto nivel del standing, a sabiendas de que no es tan complejo pasar a la Postemporada, dado que de los 10 conjuntos solamente se eliminan dos, pero con la necesidad de que Charros presentara y mostrara permanentemente un panorama de éxito para atraer a la afición que le dio la espalda al beisbol estival, como lo demostró en cuanto al comportamiento hacia la franquicia de Mariachis, que es la que le cedió el paso a Charros, pero no sucedió.

Es de todos sabido que no basta con tener un buen conjunto armado a la defensiva, incluso a la ofensiva, si no se cuenta con un muy adecuado, equilibrado, balanceado y súper confiable staff de pitcheo, que es de lo que ha venido adoleciendo desde el inicio de la actual campaña el conjunto albiazul local.

La novena jalisciense ha circulado entre tropezones, algunas victorias ligadas, un par de ellas, a veces tres, perdiendo más series de las que ha conquistado, no teniendo hasta ahora éxito en mostrarse pleno, competitivo y fuerte con una serie por barrida en casa, y que por ahí, rondando entre la media tabla y el fondo, o a la mitad de la segunda parte del standing, los campiranos albicelestes siguen caminando, quizá no con peligro de quedar fuera de los Playoffs, pero sí con un estigma de poco respaldo popular.

Y es que sabemos que en casa la gente quiere un equipo ganador, y sigue siendo el pitcheo el talón de Aquiles, con destellos importantes, con jugadores que sí lucen, pero también otros que dejan mucho que desear y que debería revisarse su permanencia, sobre todo analizar bien los que cubren las plazas de foráneos, porque estos deben ser jugadores probados, experimentados, útiles plenamente, y si no es así, dejarle espacio a los locales, especialmente jóvenes mexicanos.

Así las cosas, sigue siendo una necesidad de la directiva, con la opinión obviamente del cuerpo técnico, del mánager, los coaches, los asesores, en cuanto a buscar la fórmula y encontrarla, sea aquí o del extranjero, de cómo apuntalar al grupo de lanzadores.

Se requieren serpentineros que consoliden un buen grupo de abridores, al menos cuatro de ellos, y los relevos intermedios, y sobre todo los que se encargan de la preparación del cierre, de los cerrojeros, en ocasiones se hace un buen trabajo de inicio, pero falla el relevo de enlace y muchas veces el que falla es la parte final ocasionando que salgan los juegos de la buchaca. Pero además se requiere buscar y traer algún par de peloteros imán, ídolos que atraigan a la fanaticada, ya que están acostumbrados a un equipo exitoso y atractivo.

Es esto pues un llamado, estamos a tiempo para que se haga una tarea importante, urgente, y que el conjunto sea un conjunto eminentemente ganador y no un equipo basado en la medianía.