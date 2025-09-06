Sergio Armando Aguayo, el goleador del Tapatío que levanta la mano para Chivas

Uno de los principales problemas del Guadalajara es la falta de gol, lo que ha sido determinante para que el equipo rojiblanco se encuentre en la parte baja de la tabla general. Ante esto, un delantero ha comenzado a destacar por un puesto en la delantera de Chivas, gracias a sus buenas actuaciones con el Tapatío en la Liga de Expansión.

Sergio Armando Aguayo se ha convertido en el goleador del equipo filial de Chivas. El atacante de 22 años está dando de qué hablar en la división de plata, ya que al inicio de la actual campaña ha marcado cuatro goles en cuatro partidos disputados.

El futbolista, que surgió de las fuerzas básicas del Pachuca, llegó al conjunto del Tapatío para el Torneo Clausura 2025 y desde el inicio de su etapa con el equipo rojiblanco en la Liga de Expansión, ha destacado por su gran capacidad goleadora y sus excelentes actuaciones.

En su paso por el Tapatío, ha disputado un total de diez partidos y ha marcado siete goles: tres en su primer semestre y cuatro en la actual campaña. Con esto, se ha consolidado como el mejor goleador de su equipo.

Actualmente, Sergio Aguayo ha conseguido un gol cada 87.25 minutos en la presente campaña, con cuatro goles en 349 minutos jugados. Esto lo posiciona como el segundo mejor goleador mexicano en la Liga de Expansión, solo por detrás de José Gabriel Rodríguez del Cancún FC y Juan José Calero de Venados Yucatán.

Con la lesión de Alan Pulido y la falta de ritmo de Javier Hernández, Gabriel Milito podría considerar al actual goleador del Tapatío, tal como ocurrió con Teun Wilke en procesos anteriores del equipo rojiblanco.

SV