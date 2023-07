Tomar las riendas de la Selección Mexicana ha sido un gran reto para Jaime Lozano, quien señala la notable mejoría que han tenido los jugadores respecto a la primera práctica de entrenamiento; pues aunque el equipo no se encontraba del todo mal, ahora han aprovechado mejor sus cualidades para conseguir los resultados esperados.

“Lo que vi el primer día a hoy, no es que haya sido malo, pero hoy ha sido extraordinario. El grupo es totalmente otro, repito, no es que haya estado mal, pero es evidente cuando los resultados lo acompañan, no es tan fácil encontrar un equipo tan unido. No es el mismo, no por nosotros (él y cuerpo técnico), porque nosotros los hemos tratado por como son jugadores profesionales y buenas personas”, señaló Lozano.

A pesar del resultado positivo, Costa Rica no fue un rival fácil para los mexicanos, pero la labor en la parte defensiva que se ha hecho en el transcurso de los días ha sido notable al mantener la portería en cero, logrando colocar a México como un candidato serio para ganar el torneo veraniego.

“Fue un partido durísimo, como lo esperábamos, con un Costa Rica que vino al alza. El buen sabor de boca hoy más allá de la victoria, reconozco el no haber recibido gol, me encanta no recibir gol. Somos un equipo potente al ataque y si mantenemos la atención y concentración seguramente seremos candidatos al campeonato”, indicó el entrenador.

Se le cuestionó sobre los cambios de Henry Martín y Edson Álvarez, que por ser un tanto forzados crearon sospechas de lesión y fueron motivo de preocupación de cara al partido de semifinales que se tendrán frente a Guatemala o Jamaica, ya que ambos se han logrado establecer como jugadores fundamentales en el once titular.

“Lo de Henry fue más un cambio porque lo notamos un poco más cansado, tuvo mucho desgaste al primer tiempo; Edson sí pidió su cambio, en este caso el doctor nos dice que no podía seguir. En el vestidor, él comenta que está mucho mejor, solo tendremos que esperar seguramente un día para saber si podremos usarlo en semifinales”, agregó Jimmy.