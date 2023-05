Estamos a 51 días de que dé comienzo el Mundial Femenino de Nueva Zelanda de 2023, en el cual México no pudo clasificarse durante el verano pasado cuando todavía eran dirigidas por Mónica Vergara, al no conseguir ningún triunfo en el Campeonato Femenil de la Concacaf, en dicho torneo compartieron grupo con las selecciones de Haití, Jamaica y Estados Unidos, del cual se esperaba que al menos se pudiera pasar como segundo lugar del grupo cosa que no sucedió.

Cabe recordar que ante este fracaso, tampoco lograron un boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024; por lo que la Selección Mexicana mantendrá un verano muy tranquilo de este año. A comparación de los equipos vecinos de la Concacaf que sí irán al Mundial, mismos que son Estados Unidos, Canadá, Haití, Jamaica, Panamá y Costa Rica.

Las barras y las estrellas son bicampeonas de la competencia al ganar los Mundiales de Canadá 2015 y Francia 2019 al vencer a sus similares de Japón y Países bajos respectivamente, consolidándolas como una potencia en el futbol femenino a nivel internacional. Para esta nueva edición que se aproxima se verá si las estadounidenses son capaces de refrendar su título y conseguir el tricampeonato.

El partido que inaugurará la Copa Mundial Femenina el 20 de julio será el encuentro entre la Selección anfitriona de Nueva Zelanda contra Noruega en el Estadio de Eden Park; la disputa más importante del futbol femenino durará exactamente un mes siendo la final que definirá a las campeonas el domingo 20 de agosto.

De cara al Mundial 2027

Luego de tener un año futbolístico para el olvido, ahora México junto con Estados Unidos se candidatearon para ser anfitriones para el mundial del 2027. En caso de ser aceptado, el conjunto azteca tendría en automático su pase a la contienda.

Con el crecimiento que se ha tenido dentro de la Liga MX, se espera que la Selección Mexicana pueda desempeñar un mejor papel en futuras competencias. Así como con las decisiones que se han hecho desde los cargos administrativos y directivos, teniendo en cuenta que Pedro López, director técnico de la selección mayor, será el encargado de forjar un equipo sólido con mucho tiempo de sobra.

Sin embargo, las peticiones para recibir el próximo mundial no solo proceden de México y Estados Unidos, sino que también estarán en lucha con los países de Brasil, Países Bajos, Alemania y Sudáfrica, por lo que no será nada fácil ser los nuevos anfitriones para el próximo torneo femenil.

La decisión para saber cuál región será la anfitriona del Mundial 2027 se dará a conocer el 17 de mayo de 2024 por el Congreso de la FIFA.

