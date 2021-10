Se había especulado que Raúl Jiménez sólo estaría en la Selección Mexicana para los juegos de local contra Canadá y Honduras, que no viajaría a El Salvador para estar de regreso a tiempo para los juegos de su club, el Wolverhampton.

Pero no, Gerardo Martino confirmó que el atacante estará en los tres juegos de esta Fecha FIFA.

"Las peticiones que nosotros atendemos tienen que ver con cuestiones legales, no cuestiones de un club. Sería imposible atender las peticiones de un club, porque los demás clubes pedirían lo mismo. Distinto sería si hubiera un impedimento legal para que no viajara a El Salvador, y eso no está".

Asimismo, Martino mencionó que se sigue de cerca a otros jugadores que no entran en esta eliminatoria, como Javier "La Chofis" López.

"Consideramos a todos los jugadores que estén en posibilidades de venir. Él vive un buen momento en el San José (MLS), hay que extender esos buenos momentos para ser convocado. No tiene nada que ver dónde juegue, sólo que por ahora hemos optado por otros futbolistas".

Sobre Julian Araujo y su decisión por jugar por México, indicó: "Julian tomó una decisión y eso nos pone contentos. Veremos cómo va en los próximos meses y el rendimiento que tenga".

Ya son varios futbolistas mexicoamericanos, que optan por jugar en la Selección.

"Pueden ser considerados en el presente, pero tiene un buen futuro, mientras sea beneficioso para la Selección me involucraré. No les puedo prometer algo en lo que no esté en condiciones de respetar, pero es bueno que estén".

JL