Previo al último partido de la Selección Mexicana en este 2023, en encuentro que sostendrán ante Colombia en Los Ángeles este sábado por la tarde, el volante de Rayados de Monterrey, Arturo González repasó su proceso en selecciones nacionales, ya que ha representado al Tricolor desde la Sub17 con un título Mundial en 2011, hasta algunas convocatorias Sub20 y mayor y ahora está en su mente asistir al Mundial 2026.

"Desde el 2010 empecé a venir a selección, a selección de menores, y sería la cereza del pastel, solamente el mundial con Selección Mayor es lo que me falta, es lo que sueño y deseo y es una meta a cumplir. Espero hacerlo de la mejor manera ahora y con lo que se viene en Selección y también en mi club para poder ganarme un lugar aqui", dijo Ponchito González.

Mientras tanto, Rodrigo Huescas habló respecto de su llamado por parte de Jaime Lozano para este cotejo de exhibición.

CORTESÍA/ Selección Nacional Mexicana.

"Es muy lindo, la primera convocatoria nunca se olvida, recuerdo cuando me avisaron que venía para acá, saltaba de alegría y pensaba se cumplió un sueño. Es muy hermoso, no siempre se viste la camiseta de México. La ganas y la actitud no se negocian y tenemos que portar la mejor cara el sábado", comentó el jugador de Cruz Azul.

Hasta este jueves, se reportó que se han vendido más de 50 mil boletos en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.

