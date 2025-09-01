El mediocampista mexicoamericano del Seattle Sounders, Obed Vargas, se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes del actual equipo campeón de la Leagues Cup. Sin embargo, poco a poco ha sido olvidado por Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

Vargas se ha establecido como uno de los prospectos más importantes de la MLS, llamando la atención en el pasado Mundial de Clubes gracias a su destacada actuación en el certamen internacional. Pese a ello, no ha logrado captar la atención del técnico nacional para ser considerado en el equipo tricolor.

Tras la obtención de la Leagues Cup 2025 contra el Inter de Miami, el jugador mexicano envió un mensaje claro al final del partido a Javier Aguirre: "Ojalá me tomen en cuenta, es todo lo que puedo decir", señaló.

Vargas ya había sido convocado por Javier Aguirre para la Selección Mexicana en 2024, después de expresar su deseo de representar a México en lugar de a la selección de los Estados Unidos. "Es mi sueño desde niño. Crecí viendo a la Selección Mexicana, vi el Mundial de 2014 y 2018 desde mi casa. Siempre he querido representar mi ruta, mis raíces, y es algo que siempre he sentido en mi corazón", aseguró.

Con 19 años, debutó con la Selección Mayor tras ver actividad en el partido contra Estados Unidos, disputado en la cancha del Estadio AKRON, después de ingresar de cambio por Jesús Angulo al minuto 83. Luego de esa convocatoria, no fue llamado nuevamente por el “Vasco” y continuó con su proceso en selecciones menores.

El futbolista de ahora 20 años ha ganado la titularidad en el equipo de Brian Schmetzer gracias a su calidad dentro del terreno de juego. Sin embargo, enfrenta una tarea complicada, ya que compite por un lugar en la Selección Mexicana con: Marcel Ruiz (Toluca), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Erick Sánchez (América), Edson Álvarez (Fenerbahçe) y Erik Lira (Cruz Azul).

SV