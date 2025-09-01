México tendrá un futbolista más en el extranjero, esto después de que el defensor del Atlético de San Luis, Ronaldo Nájera, emigrará a España con el Atlético de Madrid B.

El defensor central, que estuvo en la órbita de Chivas para reforzar sus filas de cara al Torneo Apertura 2025, emigrará al viejo continente con la posibilidad de tener actividad con el primer equipo del conjunto “colchonero”.

El futbolista surgido en las fuerzas básicas de Tigres llegará a la Segunda División de la Española en calidad de préstamo por un año, esto como parte del vínculo que existe entre el San Luis mexicano y el conjunto español, al pertenecer al mismo dueño.

Nájera voló el sábado pasado a España para firmar su contrato con el conjunto del “Aleti”, en la que será su primera experiencia en el futbol europeo, por lo que será el último fichaje de un futbolista mexicano en el viejo continente, ante la cercanía en el cierre de registros.

Con su llegada al futbol español, se convierte en el segundo mexicano en LaLiga en la presente campaña, después de que se verá las caras con el arquero mexicano Álex Padilla del Athletic Club de Bilbao.

Serán sus actuaciones las que podrían llevar al defensa mexicano a tener actividad con el primer equipo del Atlético de Madrid, por lo que por el momento será dirigido por el goleador histórico español, Fernando “Niño” Torres.

Después de estar borrado con el primer equipo de Tigres, el zaguero de 22 años encontró su mejor versión con el conjunto del Atlético de San Luis, donde fue pieza fundamental en el equipo de Domènec Torrent en su destacada actuación en el Torneo Apertura 2024. Con el conjunto Potosino disputó un total de 34 juegos, donde marcó cuatro goles y cuatro asistencias en mil 579 minutos.

