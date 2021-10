El entrenador Gerardo Martino no entró en polémicas. No se atrevió a decir si esta Selección Mexicana está formada por jugadores que quiso traer o que le dejaron traer, simplemente señaló que el partido ante Ecuador es una gran oportunidad para observar nuevas caras y también para darle oportunidad a los jugadores habituales que no juegan tanto.

"Estos juegos son para observar futbolistas. Estamos en medio de una eliminatoria en la que estamos bien posicionados y vienen juegos complejos (Estados Unidos y Canadá). Es una linda oportunidad para los que vienen regularmente: (Rodolfo) Cota, Jonathan (Orozco), el 'Avión' (David Ramírez), el 'Piojo' (Roberto Alvarado), y para los nuevos también".

"El tema de Selección no empieza ni termina en una eliminatoria o un Mundial. Esta es una buena posibilidad para estos chicos de formar parte, de sentir que son parte del grupo de la Selección".

Entre los nuevos llamados está el americanista Sub 20, Karel Campos, con apenas 25 minutos en la Liga MX.

"Karel ha trabajado con nosotros como sparring, lo conocemos, sabemos de sus cualidades y como es una convocatoria donde mayoritariamente hemos tratado de traer gente joven, quedó bien. Ante la ausencia de Erick Sánchez [de Pachuca], encontramos una buena posibilidad de traerlo a él".

Aunque no fue la primera opción. "Intentamos con [Emilio] Lara pero iba a ser utilizado, y se dio la oportunidad con Karel".

Para Martino, será un gusto encontrarse con Gustavo Alfaro, técnico de Ecuador, quien es contemporáneo en los inicios de su carrera como técnico.

"No me puedo olvidar que cuando empezamos a enfrentarnos, él ya tenía un cierto recorrido en el 2000, en el Nacional B. Hace mucho tiempo que nos conocemos y eventualmente nos hemos enfrentado. Lo valoro y lo reconozco como un excelente profesional, de mucho trabajo y honestidad. Me da gusto que le vaya bien en las eliminatorias. Es un placer volver a verlo en el juego".

JL