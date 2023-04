En su calidad de referente histórico de la Selección Mexicana, el atacante Oribe Peralta considera que en la Liga MX deberían apostar más por el joven delantero nacional, esto con la idea de que el Tri pueda tener mejores dividendos de cara al próximo Mundial.

A pesar de que confía en gente como Henry Martín o Javier Hernández, el exdelantero considera necesario que los jóvenes mexicanos tengan más oportunidades en el circuito local.

“A mí me parece que en México tenemos calidad suficiente, el tema es que esos espacios en los clubes siempre están ocupados por extranjeros y tiene que venir el paso del tiempo o el tener esa resiliencia para poder aguantar tanto tiempo, esa perseverancia de estar batallando y batallando hasta que aparezca la oportunidad, y tienes jugadores como Henry que ya tiene arriba de los 30, ‘Chícharo’ que también tiene arriba de los treinta.

“Me parece que son jugadores que te pueden rendir todavía un poco más y sobre todo por la experiencia que tienen, pero también que se le debería de dar la oportunidad a los jóvenes, a esos que pueden hacer más, que pueden llegar muy bien al Mundial. No estoy diciendo que Henry no lo vaya a hacer o que Javier no lo vaya a hacer, sino que hoy en día tenemos gran calidad en la delantera como para poder hacer algo más”, comentó.

Para esta última convocatoria de la Selección Mexicana, Diego Martín Cocca llamó a Henry Martín y a Roberto de la Rosa para su delantera.