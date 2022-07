Selección Mexicana: La razón por la Charlyn Corral está vetada del Tri

Charlyn Corral es sin duda una de las últimas referentes del futbol femenil en México, por ello es sorpresa que la actual jugadora de las Tuzas del Pachuca no forme parte de la Selección Mexicana, una institución que la ha marginado de las convocatorias desde 2015.

La ausencia de Corral en el Tri Femenil toma mayor fuerza horas después del fracaso de la Selección Mexicana Femenil al mando de Mónica Vergara en el Premundial de la Concacaf, un torneo que otorgaba boletos para el Mundial y los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Así comenzó el distanciamiento con el Tri Femenil

La relación entre Charlyn Corral y la Selección Mexicana se fracturó en 2015, año en el que la jugadora mexicana tuvo un desacuerdo con el técnico de aquel entonces, Leonardo Cuéllar.

En ese momento se mencionó que la exjugadora del Atlético de Madrid habría pedido a los directivos del futbol mexicano cambios en los procesos y una renovación, ante estos hechos dejó de ser considerada.

El levantar la voz le constó su participación en los Juego Panamericanos de Toronto 2015.

"Si es que ya no llego a ir a los Juegos Panamericanos la verdad va a ser una lástima, y saber que no puedo expresarme y saber que no tenemos palabra", dijo en su momento.

El nivel de Charlyn Corral jamás se ha puesto en duda y en cada club muestra su valía en el ataque, convirtiéndose en una jugadora histórica.

Con la llegada de Mónica Vergara se pensó que regresaría al Tricolor, pero él no quedar dentro de la lista de 60 jugadoras para el reciente campeonato de la Concacaf reiteró el problema de la jugadora con los dirigentes mexicanos.

