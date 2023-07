Su permanencia está en el aire, Jaime Lozano sabe que si continua o no en el cargo de director técnico de la Selección Mexicana no depende de él, ni del resultado final en el certamen, ya que lo único que le encomendaron al momento de invitarlo a ser técnico interino, fue sacar a flote al Tricolor en la Copa Oro, lo demás está por verse.

“Jimmy” Lozano llegó al puesto de manera interina o provisional en sustitución de Diego Martín Cocca, quien no cumplió con los estándares y parámetros de la nueva directiva de la Federación Mexicana de Futbol, ni de la Dirección de Selecciones Nacionales. Es por eso que el ex jugador de Pumas y Cruz Azul fue invitado por el comisionado del organismo, Juan Carlos Rodríguez.

“No olvidemos las palabras en el CAR, yo venía por una Copa Oro, a mí nadie me dijo que este era el proceso de Jaime Lozano de cara al próximo Mundial, no es así, yo estoy ante una magnífica oportunidad, con un gran grupo de jugadores, que tratamos de cambiarle la cara a una Selección que no tenía los mejores resultados, pero que acarreaba situaciones que queremos mejorar; yo vengo paso a paso, a cumplir con lo que se me encomendó, que es tomar esta oportunidad, sacarle el mayor provecho. A veces uno cree merecer más, pero yo mucho de lo que soy se lo debo al futbol”, dijo Jaime Lozano en conferencia de prensa en Dallas, Texas.

Hoy por hoy, Lozano forma parte de una terna de entrenadores que se estarían quedando de manera definitiva en el cargo de cara al Mundial 2026, pero que tiene antes una serie de eventos y torneos en donde participará la Selección Mexicana, como la Copa Oro en Estados Unidos. Entre los nombres que se manejan está el de Ignacio Ambriz, quien es el candidato más fuerte.

“A mí me dijeron vas a la Copa Oro y hay oportunidades que debes aprovechar, y si están hablando con otros entrenadores están en todo el derecho. Agradezco a los jugadores que les ha gustado lo que hacemos y la mejor manera de respaldar eso es en el campo, y no me puedo sentir así (jodido), solo agradecido”, comentó.

