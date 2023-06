Mucho se especuló que en Grupo Pachuca estaría dispuesto a soltar a Guillermo Almada para que dirija a la Selección Mexicana, pero lo cierto es que los dirigentes hidalguenses prefieren no tocar el tema por el momento, puesto que no quieren candidatear al uruguayo ni presionar en el tema, así lo mencionó en entrevista Armando Martínez, presidente de Pachuca, quien además añadió que respaldan al 100% las decisiones de Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.

“Primero, nosotros apoyamos en todo a Juan Carlos Rodríguez; en cuanto a lo del Guille yo no quisiera ahorita meter ningún tipo de presión o hacer algún comentario porque quiero que Juan Carlos Rodríguez tome sus decisiones y no queremos que se vaya a ver como que estamos nosotros candidateando a nuestro entrenador. Siempre lo he dicho que Almada tiene la capacidad para dirigir donde sea y a cualquier equipo, pero es una decisión que debe tomar Juan Carlos Rodríguez con su estructura deportiva y deben de analizarlo muy bien, nosotros no quisiéramos hacer ruido en ese aspecto”, señaló.

Desde Grupo Pachuca no ven errónea la elección de los directivos de la FMF de haber puesto a Diego Cocca en el banquillo, ya que el argentino tiene argumentos suficientes para haber tenido la oportunidad, misma que no se pudo concretar de una manera más exitosa por el corto tiempo que tuvo. No obstante, confían en que “Jimmy” Lozano realice un buen trabajo en su interinato, esperando que, posterior a su comandancia, llegue un director técnico fijo que pueda sumar a Lozano como parte de su cuerpo técnico o se le dé un proyecto dentro de la Selección.

“Yo apoyo a Jimmy en este interinato que va a tomar, me gustaría que el día de mañana que llegue el entrenador que se va a quedar de fijo, Jimmy se pudiera quedar de su auxiliar pensando en un proyecto a ocho y 12 años, para que se le pueda dar continuidad y pueda ser orgánico ese relevo, era a lo que yo me refería (…) Ante la decisión de haber puesto a Cocca, no creo que haya sido errónea porque tiene sus méritos. Aquí lo que se tuvo que ver era lo que queríamos y esperábamos de la Selección, ver los estilos y filosofías de juego, con base en eso tomar decisiones, simplemente fue como se dieron las circunstancias”, agregó.

Aunque hay cierta crisis todavía, en Grupo Pachuca ven a un combinado nacional capaz de hacer una buena actuación en Copa Oro para poder reivindicarse en este torneo y en un futuro ya que existen jugadores talentosos. Agregando que no solo es importante sobresalir en la Concacaf, sino que la liga mexicana pueda tener foco en torneos sudamericanos que permitan elevar la competencia tanto el torneo local, como el de la Selección Mexicana.

“Los jugadores mexicanos tienen mucha calidad, probablemente ahorita están en una etapa de desconfianza, también hay que decir que entró con mucha presión el entrenador anterior, pero por supuesto que tengo confianza en los futbolistas para que hagan un buen papel. Hay muchas área de oportunidad en el futbol mexicano, como la reducción de extranjeros, que regrese el ascenso y descenso y también la participación de los equipos mexicanos en los torneos de Sudamérica, llámese Libertadores o la Copa Sudamericana y que la Selección en todas sus categorías tenga un fogueo más exigente”, indicó.

Como parte de las mejoras y una debida reestructuración, una de las medidas que anunció Mikel Arriola es exportar jugadores mexicanos a Europa, algo que Martínez explica no es tan fácil ya que no deja de ser negocio y es importante cuidar los intereses tanto de los futbolistas como de los clubes. Así como sucedió con Kevin Álvarez, un trueque que resultó beneficioso para ambas partes, aunque declaró que se intentó hasta el último recurso para que el lateral izquierdo pudiera jugar en el viejo continente.

“El 70% de la conformación del plantel son jugadores hechos en casa, la mejor manera de que ellos puedan tener una carrera exitosa es jugando y ya por lo consiguiente vendrá la oportunidad de cada uno. Pero, no es tan fácil de agarrar decir que ya vamos a liberar a los chavos para que se vayan al extranjero, yo creo que también nadie en una empresa puede vender al bajo costo de ventas porque si empieza a vender a bajo el costo, pues el negocio quiebra. Acá pensamos lo mismo, le damos un valor a nuestros jugadores y esperemos que el mercado te lo pueda pagar y con base en eso damos la libertad de que se puedan ir”, comentó.

“Con Kevin, al final de cuentas, nosotros nunca vendemos un jugador que no esté de acuerdo en ir al otro equipo y claro que hubiéramos preferido que Kevin saliera al extranjero, hicimos todo lo posible por tratar de colocarlo allá, pero bueno, nunca llegó la oferta que esperábamos por él y también él ya tenía esa inquietud de salir del club. Y como te digo, también de tener un contrato mejor en cuanto a lo económico que le puede asegurar su futuro porque recordemos que los jugadores tienen 10, 12, a lo mucho 14 años de carrera, sí es importante que ellos puedan asegurar ese futuro mediante un buen contrato”, concluyó.

