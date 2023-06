Diego Cocca ha cumplico con su quinto partido al frente de la Selección Mexicana, a lo largo de su proyecto ha acumulado 2 victorias y tres empates, por lo que se ha mantenido "invicto" durante su participación con el Tri, sin embargo, para el argentino se ha llegado un fuerte periodo de evaluación de cara a la Copa Oro y la Liga de Naciones que definirá su permanencia o su salida.

En el tiempo reciente la Selección Mexicana ha presentado un rendimiento inferior al esperado, a manos de Gerardo Martino se perdió la última Copa Oro y la primera edición de la Liga de Naciones, ambas competencias con derrotas ante la Selección de Estados Unidos. Luego, con la llegada del Mundial de Qatar 2022, el equipo nacional fue eliminado en la fase de grupos, un hecho que no había ocurrido desde Argentina 1978.

El reto de Diego Cocca

Los resultados frente a los campeonatos relevantes han producido un nivel de exigencia superior no solo para el Tri, sino para Diego Cocca, quien cuelga de la cuerda floja en su permanencia dentro del conjunto nacional. De acuerdo con Rubén Rodríguez, de Fox Sports el margen de error, y de paciencia, es reducido, lo que significa que no clasificar a la final en la Liga de Naciones es posible que el proyecto sufra cambios dentro de los actuales y recientes directivos:

"El proyecto puede cambiar a partir del próximo jueves si le va mal. Si Diego Cocca no logra ganar la Copa Oro, si no se mete a la final, difícilmente va a continuar y va a comenzar otro proyecto. Hay muchos en la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que quieren que a esta selección le vaya mal para que cambie por completo todo", dijo el reportero.

El cambio de proyecto no solo afectaría directamente al argentino, por el contrario, el partido de contra Estados Unidos en las Semifinales de la Concacaf Liga de Naciones coloca en estado crítico la permanencia de Duilio Davino y Rodrigo Ares de Parga quienes, argumentó Rubén Rodríguez, solo tienen contrato, por ahora de 3 meses.

"Duilio Davino no tiene contrato por más de tres meses, toda la parte que acaba de llegar tampoco tiene contrato por más de tres meses. En el comunicado menciona 'para este verano' siendo muy específico 'para este verano'. Si no se dan los resultados, no sé si Davino va a seguir, no sé si Rodrigo Ares de Parga va a seguir, no sé si Diego Cocca va a seguir. El proyecto de Federación se puede trasladar a otro momento. Si en el verano México fracasa, no creas que vamos a ver las mismas caras", compartió.

Del mismo modo señaló que dentro de la FMF había divisiones y que hay opiniones cruzadas entre sí lo mejor es el cambio definitivo, esperando la derrota del equipo americano, o si por otro lado esperar el desempeño de Cocca.

¿Cuándo serán los siguientes encuentros de la Selección Mexicana?

Concacaf Nations League | Final Four

Estados Unidos vs México | 15 de junio del 2023 | 16:00 horas | Allegiant Stadium

Partido final o por el tercer lugar | 18 de junio | Allegiant Stadium

Copa Oro 2023 | Fase de Grupos

México vs Honduras | 25 de junio | 20:00 hrs | NGR Stadium

Haití vs México | 29 de junio | 22:00 hrs | State Farm Stadium

México vs Qatar | 2 de julio | 21:00 hrs | Levi´s Stadium

La fase final de la Copa Oro se disputará del 8 al 16 de julio, día en la que se jugará la gran final y que se desarrollará en el SoFi Stadium.

