Sebastián Cáceres se suma a las Águilas

El uruguayo Sebastián Cáceres sigue sorprendido porque el América apostó por sus servicios en este mercado de invierno.

“Me impresionó que hayan fichado por mí, es un club de reconocimiento internacional... Me sorprendió bastante”, aceptó el defensa central, quien apenas arribó a México.

El charrúa viene de disputar el torneo Preolímpico sudamericano, mas su Selección no consiguió clasificarse a Tokio 2020; sin embargo, no suelta el optimismo por vestir de azulcrema.

“Estoy contento de saber que llego a un club grande y trataré de dar lo mejor... Vamos a sumar minutos y experiencias.

“(Del futbol mexicano) sé que es competitivo, que hay equipos de gran nivel. Cada vez la Liga MX es más fuerte”, señaló.

Previo a concretar su fichaje con las Águilas, Cáceres reveló que habló con su compatriota y también americanista, Federico Viñas.

“Hablamos y me dijo que era otro mundo, que no se podía comparar con nada en Uruguay. También mi representante (me dijo)”.

Respecto a Viñas, Cáceres se rindió en cumplidos.

“Viñas es otro nivel, de otro ritmo. Es muy fuerte y complicado de sacarle el balón".

“No he podido hablar con Miguel Herrera, pero en la adaptación es importante conocer a alguien (Viñas). Sí estoy listo, me siento en condiciones, me falta poco ritmo, pero estoy en condiciones”.

Por su parte, Federico Viñas, en su regreso a México tras jugar el Preolímpico con Uruguay, se mostró orgulloso de que América no fichara a nadie más tras la serie de bajas que el conjunto ha padecido en la ofensiva.

“Hubo muchas lesiones, pero la esperanza no está en mí. Me causó felicidad la confianza, que apostaron por mí, porque ser juvenil en el América no es fácil”, atizó.

Ambos elementos estarán hoy a disposición del técnico Miguel Herrera, quien prepara el encuentro de la Jornada 6, en el que se medirán ante el Atlas.

