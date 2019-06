Se sataniza el tema de Oribe en Chivas: Tomás Boy

El director técnico de Chivas, el mexicano Tomás Boy se dijo contento por la llegada de uno de los refuerzos que solicitó, el delantero Oribe Peralta. El timonel considera que el ariete llegará a aportar lo que pocos en el equipo, ya que su experiencia y capacidad serán de gran ayuda. A la vez, Tomás Juan enfatizó que la llegada del ex americanista se ha satanizado mucho entre los aficionados y un sector de los medios de comunicación.

“Estamos hablando del mejor delantero que ha tenido México en los últimos 10 años, ¿cómo estoy?, debo estar contento".

“Estamos hablando del mejor delantero que ha tenido México en los últimos 10 años, ¿cómo estoy?, debo estar contento, es una gran adición, con un historial tremendo, es mexicano y el mercado de Chivas es muy corto, solo tiene uno, no tiene la posibilidad de los demás equipos entonces está demasiado satanizado el asunto, no lo entiendo. Estamos agregando un tremendo jugador, el solo gano la medalla olímpica, nos va ayudar bastante, tiene experiencia y es ganador”, dijo Boy Espinoza.

Para el estratega, la llegada de Peralta al Guadalajara es quizá la mejor adquisición que pudo haber hecho la directiva, sabiendo el tipo de jugador que es el delantero oriundo de Torreón.

“En este momento es un delantero fantástico que no ha perdido nada, es un profesional, su estado físico es inmejorable, ya hizo los exámenes y está listo y quiere estar aquí, eso es importante, quiere estar aquí y no es de dinero, quiere estar en este proyecto y eso se lo deben valorar. Como mexicano a no es fácil encontrar jugadores”, siguió.

RR